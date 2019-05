Con 41 años de trayectoria, cumplidos este 18 de mayo, el grupo musical Dimensión Costeña, es originario de Bluefields, adelantó que está preparando su nuevo material discográfico que planean esté listo en noviembre.

Anthony Matthews, vocalista del grupo, señaló que este sábado 25 de mayo participarán en la celebración grande del palo de mayo, que se adelantó a este fin de semana. “En la noche nosotros vamos a amenizar en la plaza George Hodgson la gran fiesta y en junio vamos a tener una o dos canciones del nuevo disco que estará como en noviembre”, señaló Matthews.

Asimismo, manifestó que aún no tienen el nombre del nuevo álbum, pero aseguró que vendrá con gran variedad de géneros, “así que van a encontrar en el disco música romántica, soca, palo de mayo y sabemos que va a gustar bastante, porque continuaremos con la esencia de Dimensión Costeña”.

Discos

Por otro lado, recordó que por tradición, cada año grababan un disco, pero desde hace dos años no lo han hecho, por lo que están contestos con este trabajo. Sin olvidar que reveló que tienen invitación para tocar en Costa Rica.

Dimensión Costeña fue fundado por los músicos y socios Oswaldo Barnett Wilson Wilson (batería), César Bodden Wilson (Bajo), Vivian Anthony Matthews Wilson (vocalista) y Luis Livingstone Cassells Martínez (guitarrista y director del grupo), los dos últimos siguen activos en Dimensión Costeña; hubo necesidad de un tecladista y un conguero, los cuales fueron integrados posteriormente y son los señores Donald Hodgson (teclados) y Tyron Campbell (congas).

Entre sus discos cuentan Sabroso Palo de Mayo, Bluefields Expreses, Coast People Happynes (Breda Willie), Tululu, Mayaya Lost the Key (Mayaya la Sinki), Son Calipso, De que Suda, Suda; Fiebre Costeña, A Ritmo de Palo de Mayo, Colé Colé, Lo nuevo de Dimensión, Banana y Dame Cevichito. También están los álbumes Sabroso Palo de Mayo, El Río San Juan es Nica, Oh que Ver Ano, A Punta de Palo, El Calipso del Burro, Redo have something, Bonanza, Dale su Rondón, Caliente como Verano (Mix), El Boliche, Mulukukú, Bella Bluefields, Playa mar y Palo, La monté por el Gancho, Melancolía 1, 2, 3 y 4, entre otros.