NBC presentará los Globos de Oro

Washington / EFE



La cadena estadounidense de televisión NBC tiene previsto seguir adelante con la emisión de los premios Globos de Oro que se celebrarán el próximo 13 de enero, pese a la huelga de guionistas, informa ayer el diario USA Today.



La ceremonia, a cargo de Dick Clark Production, se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton y será retransmitida por la cadena NBC.



Sin embargo, la huelga de los guionistas de cine y televisión de casi dos meses amenaza el esplendor de la entrega de los Globos de Oro, que concede la Asociación de la Prensa Extranjera y que muchos consideran la antesala de los Oscar.



Jeff Hermanson, coordinador de la huelga del gremio de guionistas Writers Guild of America, anunció recientemente que unos 3,000 trabajadores se congregarán a la entrada del hotel donde se celebrará el evento.



Si se concentran los huelguistas, muchos de los invitados han anunciado que no acudirán a la entrega de premios como medida de apoyo a los trabajadores.



El diario asegura que la cadena NBC ha decidido seguir adelante con la emisión de la ceremonia, pese a los piquetes y a la falta de invitados y famosos.



Las negociaciones entre los gremios y la Alliance of Motion Picture and Television Producers están estancadas.



Los trabajadores reclaman pagos derivados de la venta de series en discos digitales (DVD) y descargas de los programas mediante Internet.