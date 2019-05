Los seguidores de la usuaria @Valemadz en Instagram estaban ansiosos esperando que fueran las cuatro de la tarde del jueves 23 de mayo, para que en el campanario de la Universidad de Cornel, en Nueva York, sonaran las notas de “Nicaragua, Nicaragüita”, tema icónico compuesto por Carlos Mejía Godoy.

“Está calientísimo, primero aquí, y subir esas 161 gradas me dejó outch”, estaba comentando la joven que según refiere la periodista Gabriela Selser en su cuenta de Facebook en la que compartió en el video, es nicaragüense hija de madre costarricense. Justo cuando comentaba lo cansada que estaba empezaron a sonar las notas del segundo himno de nuestro país y ella solo alcanzó a decir “ya”. Durante el video enfoca hacia el campanario de donde emana la melodía y no habla sino hasta el final.

Había muchas personas conectadas en la transmisión, uno de ellos era Luchoserrano92, quien escribió “que ya suene por favor, ya son las 4”. Cuando ya estaba la canción, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, el usuario Pauth_made escribió “Viva Nicaragua”, mientras que Alemachado12 comentó: Viva Nicaragua Libre.

Asimismo, Chingaste 2018 preguntó: “A quién no se le salen las lágrimas al escuchar esta bella canción?” y nuevamente Alemachado12 intervino y exclamó: Pero ahora que serás libre nicaraguita, yo te querré mucho más, parafraseando la letra del tema.

Emoción

Además de lo emotivo que resultó escuchar la canción, @Valemadz lloró y manifestó una emoción profunda: “No saben lo que se siente, se siente increíble. Ay Nicaragua, yo sé que esta canción nos toca a todos”, dijo entre lágrimas al finalizar el en vivo.

En una hora, el video que publicó hoy, tiene 1059 reproducciones y lo acompaña con el texto: “Yo sé que no hay un solo nica que no se conmueva al escuchar esta canción. Cada vez que la escucho se me eriza la piel y me da demasiado orgullo ser nicaragüense. Me trae demasiada nostalgia y recuerdos de mi infancia en el colegio durante las fiestas patrias‼”.

En la publicación no se hicieron esperar las reacciones como la de Sofía: “Hermoso, gracias por el amor que tenés a nuestra sufrida pero valiente patria Nicaragua, me emocioné igual que vos, Cornell!!! Wow sos un orgullo nica, que Dios te siga bendiciendo. Viva Nicaragua libre!!!”

Y otra persona señaló: “Mae, se me hace chiquito el corazón”.