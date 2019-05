El jurado, presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, entrega hoy la Palma de Oro de la 72 edición del Festival de Cannes, para la que parten como favoritos Pedro Almodóvar, por "Dolor y Gloria", y el coreano Bong Joon-Ho, por "Parasite".

Una película intimista y muy personal, la del español, protagonizada por un Antonio Banderas que también opta al premio de interpretación masculina, y una comedia que torna en tragedia griega la del coreano.

Ambas rodadas con suma elegancia, como también "Portrait de la jeune fille en feu", de la francesa Céline Sciamma, una profunda y delicada historia de amor, y "A Hidden Life", en la que Terrence Malick cuenta la historia real de un campesino austríaco que se negó a luchar por el Tercer Reich de Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

A última hora se ha unido a los favoritos "It Must Be Heaven", del palestino Elia Suleiman, con su particular e inteligente sentido del humor, desde el que retrata con precisión la sociedad de hoy.

Otros filmes

Y no hay que olvidar al francés Ladj Ly, que en su ópera prima, "Les misérables", realiza una dura denuncia de las de desigualdades sociales desde su propia experiencia en un barrio marginal a las afueras de París, un tipo de película muy del gusto del festival francés.

La clásica y sólida "Il Traditore", del veterano Marco Bellocchio; la locura de la brasileña "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y el thriller chino "Le lac aux oies sauvages", de Diao Yinan, también podrían tener un hueco en el palmarés.

Todo dependerá de un jurado presidido por Alejandro González Iñárritu y que componen los realizadores Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal y Robin Campillo y las actrices Elle Fanning y Maimouna N'Diaye.

Que tendrán que entregar otros premios para completar el palmarés de la edición, entre ellos los de interpretación.Pierfrancesco Favino, por "Il Traditore", y August Diehl, por "A Hidden Life", son los favoritos en el lado masculino. Y las dos protagonistas de "Portrait de la jeune fille en feu", Noémie Merlant y Adèle Haenel, y la joven Mame Bineta Sane, en la historia de inmigración que Mati Diop cuenta en "Atlantique", en el femenino.