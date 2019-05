Este sábado 1 de junio, Alejandro Sanz inicia la gira española en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas incluidos en su nuevo material discográfico.

Así, durante junio y julio, Sanz recorrerá el territorio con un enorme espectáculo concebido para grandes recintos: Sevilla, Barcelona, Madrid, Elche, Santiago de Compostela , confirmándose no solo como el primer artista español en actuar y agotar las entradas en el Wanda Metropolitano, sino también como el único artista nacional capaz de llenar 4 estadios en tiempo récord.

Tras su paso por España, iniciará su recorrido internacional con una primera parada en Estados Unidos (Chicago, New York, Orlando, Miami, Dallas, El Paso, McAllen, Houston, San Diego, Los Ángeles, Phoenix y San José) para continuar en México, donde se han dado a conocer las fechas de cuyas entradas saldrán a la venta el 3 de junio.

Los espectáculos en vivo de Alejandro Sanz forman parte del recuerdo colectivo desde el inicio de su carrera. Tras más de un mes de concentración y preparativos en Jarandilla de La Vera, la gira sale a la carretera con una producción que incluye 18 camiones con 60 toneladas de material, a los que se suman 12 más que transportarán el gran escenario en el que Alejandro Sanz estará acompañado de una banda formada por 6 hombres y 6 mujeres.

Sus acompañantes son Michael Ciro, como director musical y guitarra; Alfonso Pérez, director musical, piano, guitarra y coros; Helen de la Rosa, Batería; Brigitte Sosa, bajo y teclado; Pau Figueres, guitarra y coros; Glenda del E, piano, teclados y coros; Chris Hierro, órgano, teclados y coros; Crystal Torres, trompeta; Carlos Martín, trombón, trompeta y percusión; Vic Mirallas, saxofón, piano, guitarra y coros; Txell Sust, coros; y Karina Pasian, coros.

Además, y como ya es habitual en los conciertos de Alejandro Sanz, el show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha; 1000m2 de pantalla LED alojarán un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250.000 W de sonido. La gira contará en cada ciudad con más de 1.000 personas que trabajarán para presentar al público asistente un espectáculo único.

El disco

Cuatro años han transcurrido desde que Alejandro Sanz editara su último disco de estudio, Sirope. Y tras meses de expectación, marcados por el lanzamiento de tres singles de adelanto (No Tengo Nada, Back In The City junto a Nicky Jam y Mi Persona Favorita, con Camila Cabello) el artista español lanzó el pasado mes de abril el disco, la esperada colección de nuevas canciones que debutó en el número 1 directo en un total de 13 países, sumando los tres primeros singles más de 60 millones de visualizaciones.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, el disco ha sido producido por Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en La música no se toca (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo ha realizado Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

El disco contiene un total de 10 temas, y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los Lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este Segundo). Además, incluye una versión alternativa de la canción Te Canto Un Son realizada en mezcla binaural, la revolucionaria tecnología de audio estéreo que genera una sensación de espacio y dinamismo sin precedentes.