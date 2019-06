Diseñadora para la que modeló Adriana Paniagua ha vestido a JLo y a Thalía

La diseñadora dominicana Giannina Azar ha sido considerada como protagonista de Miami Fashion Week, por su trayectoria vistiendo a diversas estrellas en la alfombra roja y fue precisamente para ella que desfiló Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua.

En su Instagran, Paniagua compartió fotografías de la pasarela en la que se impuso con un look en el que se advierte un cabello corto que refresca su imagen y las acompañó con el mensaje: “Modelando para @gianninaazar en @miamifashionweek ! Que orgullo me siento de representar Nicaragua. Inmensamente agradecida por todo el apoyo de ustedes y con Giannina por la oportunidad. Me siento FELIZ #MissNicaragua2018 #AdrianaPaniagua #MIAFW19 #gianninaazar”.

Y definitivamente que es un gran logro, puesto que Giannina Azar ha vestido a Thalía, JLO y Nati Natasha. “Ya tengo 4 años en alfombras rojas, yo hago mi fashion show, lo subo en las redes, y me empiezan a llamar los styles de ellas. Me dicen queremos algo parecido a esto. Tienen un código de inspiración casi siempre son códigos que hay que hacer talles fabulosos en pedrerías, entallados al cuerpo, talle sirena, y digo que mi éxito está en mi estilo too much, el toque de todo bordado a mano, artesanal, como lo dijo Thalía cuando la vestí por primera vez en Premios Lo Nuestro, y en realidad era artesanal, pesaba 80 libras, para quitárselo tuvimos que romperlo”, dijo Giannina en entrevista a W Radio.

Asimismo, comentó que a JLo la ha vestido 7 veces y especificó que no solo confecciona para ella sino para todos sus bailarines. En la misma comparecencia confesó que luego de haber vestido por primera vez a Thalía, entre ellas ha surgido una linda amistad

Las fotografías publicadas por Paniagua en su Instagram han alcanzado 6105 me gusta y tienen 96 comentarios. Otras misses que estuvieron en dicha pasarela son Valeria Morales, Miss Colombia 2018, y Mariam Habach, reina de Venezuela en 2015.