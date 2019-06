Mr. Oz prepara nuevo disco

Originario de León, el cantante urbano nicaragüense Mr. Oz está trabajando fuerte y constantemente para seguirle dando impulso a su carrera musical, esta vez desde Estados Unidos.

Mr. Oz cuenta que inició en la música en el año 2010, cuando por iniciativa propia comenzó a grabar sus primeros temas. “Poco a poco fuimos aprendiendo, mi primer álbum fue ‘El Nuevo Mundo de Mr. OZ’, el cual contaba con un total de 17 canciones. Sin embargo, considero que no logramos exponerlo como era necesario, aunque eso no me desanimó en ningún momento. En 2012 firmé con Music Factory, por lo que grabé con varios artistas nacionales”, señala Oz.

Este artista nicaragüense radica en Estados Unidos desde que tenía 14 años y asegura que vivir allá llevó a su vida un cambio para bien.

“El cambio fue a beneficio mío. Mi papá siempre supo que me gusta la música, así que estando allá seguí trabajando en mi segunda discografía y en 2016 la lanzamos por todas las plataformas virtuales, tuvimos lo que fue un percance con la compañía disquera con la que estaba trabajando y me robaron el disco completo, no lo pude promocionar como yo quería, así que tuvimos que borrar los 18 temas del disco completo y lo vine a recuperar hace 1 año y subí las canciones a Youtube, están disponibles y me decidí a trabajar algo nuevo”, señaló.

Nuevo álbum

Mr. Oz asegura que el nuevo trabajo que está preparando es de música tropical urbana, “porque mezcla reguetón con cumbia, afrobit con reggae, muchas fusiones de discos alternos para que sea más llamativo y creativo”.

También afirma que esta producción la lanzará a nivel de todas las plataformas con una disquera de Estados Unidos con la que están ultimando los detalles legales. LDMT Music es el sello discográfico que creó en 2016 y asegura que está en el proceso de adquirir más artistas para contribuir a promover los nuevos talentos.

Mr. Oz ha hecho gira por Colombia y Panamá, hace un mes estuvo en los Billboard a la Música Latina, donde conoció a diversos artistas que están en la palestra musical internacional.

“El disco está terminado y si todo sale bien el lanzamiento será en julio, será más masivo porque la compañía hace distribución en Latinoamérica y Europa”, señaló este chico que está activo en todas las redes sociales como Mr. Oz LDMT.