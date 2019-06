Hija de Brangelina amenaza con ventilar secretos para que le den su custodia a Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie vuelven a acaparar la atención de la prensa rosa, esta vez gracias a que su hija adolescente Shiloh Jolie-Pitt está amenazando con sacar a luz pública intimidades de sus padres con el fin de perjudicar a Jolie y lograr de esta forma que se le deje vivir con su padre.

Shiloh ha expresado públicamente que no quiere permanecer al lado de la actriz y según algunos medios el torbellino es producto de la afectación que el tedioso proceso de divorcio entre los famosos de Hollywood ha ocasionado en sus hijos

Cabe señalar que Shiloh desde pequeña se sintió un niño, por lo que siempre se ha vestido como tal, además, se ha ventilado que se sometió a un tratamiento hormonal para cambiar de sexo. Según algunos medios internacionales, Shiloh pretende declarar ante los medios de comunicación los secretos más íntimos de la relación entre de sus padres los cuales se especula afectarían negativamente a Jolie en el pleito por la custodia legal.

Jennifer Aniston

Al parecer, el enfado de Shiloh nació porque su madre no la apoyó para el cambio del sexo, lo cual ha significado para ella un duro golpe, pues ha declarado abiertamente que se siente un hombre guapo.

Y según el sitio web “Soy Carmin”, la actriz de Maléfica también está molesta porque su hija ha entablado una buena amistad con la ex de Brad Pitt, Jennifer Aniston, a quien supuestamente le dice mamá.

No podemos obviar que Aniston ha mantenido cercanía, de amistad, con Brad Pitt, lo cual obviamente no ha sido del agrado de Jolie. Tras su divorcio de Pitt, Aniston salió con Gerard Butler, Jhon Mayer, Vince Vaugh; y Justin Theroux, con quien estuvo casada desde el 2011, y finalmente se divorciaron en el 2018. Pitt permaneció como esposo de Jolie durante 12 años y desde su separación no se le ha visto con otra mujer que no sea Jennifer Aniston.

Pitt y Jolie tienen tres hijos biológicos, Shiloh es la mayor de ellos, y tres fueron adoptados, dos antes de su relación y 1 mientras estuvieron casados.