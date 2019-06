Pintura de Nelson Estrada representará a Nicaragua en bienal de Florencia

En su estudio, las figuras humanas se funden con el cubismo, se fusionan con los abstractos y se conjugan con imponentes paisajes. Los trazos limpios y firmes en cada cuadro, delatan a un pintor que con pasión imprime el arte en el lienzo.

En la terraza de su “guarida” de la creación, Nelson Estrada recibió a El Nuevo Diario, para hacer un recorrido por su producción pictórica que inició guiado por el talento nato, en el año 2001, cuando empezó a pintar sin tener ninguna formación, pues fue hasta 2017 que inició a recibir clases con el maestro Sergio Velásquez.

El arte no le es ajeno. Toca piano desde hace 61 años, escribe y un viaje familiar que le permitió descubrir el otro mundo que se esconde en el medio Oriente y en Turquía en particular, fue la chispa que lo llevó a pintar.

Nacido en la vieja Managua, con raíces en Granada, el señor Estrada en sus primeros cuadros nos lleva a las entrañas familiares con pintura figurativa expresada en los retratos de su mamá y de sus tres hijos.

“Comencé con el figurativo, porque los grandes pintores, con esto no quiero decir que yo lo soy, consideran que para llegar al abstracto o simbolismo debe uno pasar por lo figurativo, debe uno poder pintar la figura humana. Pinté a mis hijos, principalmente, y a mi mamá, también hice autorretratos y amigos de mis hijos. Hice una obra de rombos con cuatro figuras, mis dos hijos varones y sus mejores amigos, lastimosamente se me destruyó en Granada pero la volveré a hacer”, refirió.

De la pintura figurativa dio el salto al surrealismo, que es precisamente el tema de su primera exposición que realizará este sábado en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer, bajo el título de “Asómate”.

Florencia

Más allá de que este sábado inaugura su primera muestra, cabe resaltar que una de sus obras fue elegida para exponerse en la bienal de Florencia.

“El año pasado me dijo mi hija que aplicara para exponer en la bienal de Florencia, Italia, y yo creo que los hijos piensan de los padres lo que los padres de los hijos, que son grandes. Le hice caso y a los tres meses me respondieron, abro el correo escrito en un español bien macheteado, y dijeron nos interesa pero no podemos tomar la decisión todavía, mándenos otras obras. Mandé 9 obras más y me respondieron a los 2 días en base a una obra pictórica muy nicaragüense”, refiere.

Y fue precisamente en su estudio que conocimos “Guacamayas en chagüital”, un cuadro en el que los exóticos colores de dos guacamayas entran en contraste con el verde de un camino que cumple la función de darle profundidad a la obra y que está hecho de chagüites, una planta que a Estrada le fascina tanto, que en su jardín tiene varias de ellas.

“Este cuadro es muy nica pensé y creí que no les iba a interesar, así que a regañadientes la envié y ahora resulta que va a salir en un libro en Italia. Son más de 100 pintores que expondrán en Florencia, cuna del Renacimiento por la que pasaron los grandes maestros de la pintura. La exposición será el 18 de octubre y voy a ir con toda la familia”, apunta.

“El profesor Velásquez dice que no me sorprenda si obtengo una mención en esta bienal. Yo creo que, como muchas personas, no tengo seguridad en lo que hago, pero otros sí confían en lo que hago”, argumentó.

Literatura

El señor Estrada escribe cuentos, faena que inició de forma oral cuando creaba relatos para sus hijos y en una ocasión su esposa le propuso que los escribiera.

“Cada vez que nos acostábamos en la hamaca, me pedían que les contara historias como La bruja burbuja o Nemar, yo los repetía y cada vez los iba afinando más. Ahora los estoy escribiendo, también trabajo un libro sobre Nicaragua, es de historia, y sobre la historia de una familia nica. Y el que tengo más avanzado es una biografía de nuestros tres hijos, porque Dios nos ha dado la bendición de que son trabajadores insignes y dedicados a la familia”, señaló.

Los cuadros

En la exhibición que se inaugurará a las 11 de la mañana del sábado 15 de junio el público podrá disfrutar de cuadros de mediano y gran formato con técnicas diversas. Entre las obras a destacar encontramos “Los volcanes de Dalí”, su última obra en la que mezcla cubismo con la imagen de Jesucristo crucificado y los volcanes Mombacho y Momotombo.

Asimismo, los asistentes a la muestra se deleitarán con retratos de diversas épocas, cuadros ecuestres y un sinfín de motivos inmortalizados en policromía.