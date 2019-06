Esta tarde la organización Miss Nicaragua, por medio de su directora, Karen Celeberti, hizo uso de las bondades de Facebook para convocar a las jovencitas interesadas en correr por la corona más importante en nuestro país, a través de un live, en el que dieron a conocer los cambios que tendrá el certamen este año 2019.

"Miss Nicaragua 2019 va. No es así no más que lo vamos a hacer, porque si Nicaragua cambia, nosotros cambiamos también. Miss Nicaragua inicia y mañana ya pueden inscribirse las muchachas en la aplicación missnicaragua.com, una aplicación que les pide información sobre ellas. Entre los requisitos está que espara muchachas de entre 18 y 27 años, que sean nicaragüenses sin importar el lugar de residencia, solteras, sin hijos, que no hayan estado embarazadas y que tengan belleza integral", dijo Celeberti.

Asimismo, señaló que el 29 de junio cierra el periodo de inscripción, aún no han definido el lugar del único casting que harán, pero la fecha establecida para la presentación oficial de las candidatas es el 27 de julio.

Live streaming

"Emprendiendo a ser Miss" es el lema del certamen, por lo que este año están invitando a las emprendedoras para que se inscriban y hagan equipo con cada una de las candidatas para ayudarles a proyectar sus marcas en las plataformas de Nicaragua.

Cabe destacar que la gala final de Miss Nicaragua 2019 será el 17 de agosto, en el Hotel Holiday Inn Select, así que por primera vez en su historia el certamen no se realizará en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Asimismo, la gran final no será transmitida por ningún canal de televisión, sino por Live Streaming, aprovechando el auge de las plataformas de redes sociales.

En cuanto a si Adriana Paniagua vendrá a coronar a su sucesora, Karen Celeberti dijo que es necesario coordinar con ella, porque ya está trabajando en Miami y está con sus planes de boda, aunque destacó que sería ideal que viniera, porque es la reina de Nicaragua.

Entre los grandes cambios dijo que no habrá competencia de traje nacional, “dejamos el show pero no el evento”. Asimismo, recalcó que todo será vía digital, no habrá canal Live para la plataforma y señaló que está garantizando la participación de la reina electa en Miss Universo. Adelantó que pronto anunciará otro proyecto relacionado con el diseño nacional.