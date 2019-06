T-Bone, el nica nominado a tres Grammy, estrena disquera y sencillo

Orgulloso de sus raíces nicaragüenses se confiesa René Sotomayor, conocido artísticamente como T-Bone, quien cuenta con tres décadas en la música urbana cristiana en inglés, aunque hace tres años inició a cantar en español, ha sido nominado a 3 Grammy y es ganador de 8 premios Dove.

Hijo de un chinandegano y de madre salvadoreña, es conocido por su trayectoria en el hip hop y el rap en inglés, trabaja en dos programas de televisión y asegura que ha escrito dos canciones con Beyoncé, además de que trabajó en la película “The fighting Temptations”, con Cuba Gooding Jr. y Beyoncé.

“Pa mi Dios y Pa mi gente” es uno de sus últimos trabajos y asegura que desde que inició a cantar en español ahora hace cumbias, bachatas, vallenato, música electrónica en inglés, español y portugués.

“Yo hago música para todo el mundo. Hace tres semanas di un concierto en Estelí, Matagalpa y León. He venido mucho a Nicaragua, porque me encanta venir a estar con mi gente. El año pasado me hicieron una gran gira, siempre me he sentido orgulloso de ser nica, por mi papá, a pesar de no haber nacido aquí. Amo a Nicaragua muchísimo y me gusta el gallopinto con queso frito. El sábado brindé un concierto en Hotel Hex y vengo de Colombia, voy rumbo a Florida, donde daré dos presentaciones”señaló T-Bone.

Disquera

Boneyard records es el nombre de la disquera que está iniciando con distribución bajo Sony Music y en la cual de firmar a tres artistas de Panamá, llamados la Comisión, y un joven hondureño.

T-Bone tiene en puertas el nuevo sencillo “Volver a amarte”, que interpreta junto al joven nicaragüense Lito Kairos. Se trata de una canción urbana cuyo video lo grabaron en León y Estelí, y saldrá en 4 semanas.

“Todo lo que hago es para honra y gloria de Dios, mi música es un mensaje para que la gente entienda que Dios te acepta como eres, con tatuajes, rapado o pelo largo, eso no importa. Hablo a los que ya me conocen porque soy pionero de la música cristiana urbana en inglés. Nos sacaron de las iglesias, decían que no era música para Dios, pero a mí no me importa lo que diga la gente sino lo que Dios ve en mí”, compartió T-Bone.