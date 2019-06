Hija de Will Smith quiere un novio y una novia

Willow Smith, hija de Will Smith y de su esposa Jada Pinkett Smith, aprovechó el programa “Red table talk”, que protagoniza junto a su madre y a su abuela Adrienne Banfield-Norris, para dejar en claro que formar una pareja convencional no es lo suyo, pues su filosofía de vida es el poliamor, una tendencia en la que sería feliz estando con un hombre y con una mujer en una relación estable entre los tres.

Willow tan solo tiene 18 años, pero habló con absoluta firmeza sobre esta forma de concebir el amor, en el programa que es considerado un espacio idóneo para debatir temas que la sociedad considera como tabú y en el que, por lo tanto, se habla abiertamente de sexo.

Reacciones

La monogamia y los tríos fueron el tema de conversación en dicho espacio televisivo, no obstante, Willow aprovechó para decir: "me gustan los hombres y las mujeres por igual, y lo ideal sería que pudiera estar con un hombre y con una mujer. Creo que sí podría abrazar la polifidelidad con esas dos personas, porque no soy alguien que esté buscando constantemente nuevas experiencias sexuales".

Asimismo, señaló que para ella "la conexión emocional es muy importante y me parece que si lograra encontrar a dos personas de distinto género con quienes pudiera establecer un vínculo especial, a nivel romántico y sexual, entonces no creo que necesitara nada más".

Ante tales declaraciones, su abuela, Adrienne Banfield-Norris respondió: “si tu intención es tener sexo todo el tiempo con quien te dé la gana, eso no va conmigo, no corresponde con lo que pienso".

No podemos olvidar que el hijo mayor del actor, cuyo último filme es Aladino, Jaden Smith, ha sido señalado en repetidas ocasiones de ser gay, esta situación el joven la ha tomado con humor y ha bromeado al respecto, por lo cual a ciencia cierta no existe certeza de si lo es o no.