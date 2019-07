$118 millones para "Toy Story 4"

118 millones de dólares recaudó en taquilla, en los últimos días, la cuarta parte de “Toy Story”, aplastando a la competencia: “Child’s Play” y “Anna”.

En la película, Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla se embarcan en un viaje con Bonnie y un nuevo juguete llamado Forky.

Un pequeño desvío lleva a Woody a encontrarse inesperadamente con un viejo amigo a quien no veía desde hacía tiempo, Bo Peep.

Woody y Bo recuerdan los viejos tiempos y se dan cuenta de que son mundos aparte cuando se trata de lo que quieren de la vida.

“Toy Story 4” cuenta con las voces de Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack, Tim Allen y Christina Hendricks.

A pesar de ser un filme sobre juguetes, fabricantes como Mattel y Hasbro no aceptaron que productos como Barbie y GI Joe formaran parte del elenco de la primera película, que en cada secuela no ha decepcionado. La cuarta, que se estrena a partir del 20 de junio, no parece ser la excepción. Ya promete gran taquilla.

"La fundación de Pixar es 'Toy Story'", indicó Cooley. Woody, Buz, Rex "son el Mickey, el Donald, el Goofy de Pixar". "Sentí una gran presión, no podía dormir, pero al mismo tiempo fue un honor porque amo a estos personajes muchísimo".

Es la misma presión que sintió Bret Parker cada vez que le tocaba trabajar en la animación de Woody o Buzz. "Es que estás trabajando con gente famosa", dijo entre risas. "Todo el mundo conoce sus personalidades, cómo se mueven".