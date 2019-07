La Mala Rodríguez no quiere que la mujer “Aguante”

Para Ana María Rodríguez Garrido, conocida en el ámbito musical como Mala Rodríguez, es un honor ser un icono de la lucha femenina, aunque asegura que no ha sido fácil en sus 20 años de trayectoria abrirse paso en un mundo en el que la desigualdad de género campea en todos los escenarios.

“No ha sido sencillo, pero mi gran satisfacción es que las chicas que escucharon mi música cuando estaban pequeñitas ahora son jóvenes que han crecido con mis letras y eso es lo que más le llena el corazón, porque siento que ahora todas son Malas, es bonito porque tienen una idea de igualdad y de fuerza para las mujeres y siento que ha quedado en su corazón, es lo más lindo que puede pasar”, dijo a El Nuevo Diario vía telefónica.

La artista española considera que a pesar de los esfuerzos, “la desigualdad entre hombres y mujeres se ve en todas las áreas de la vida. No existe la paridad de la que muchos hablan y pregonan, por lo tanto tenemos que seguir siendo valientes y defendiendo nuestras ideas. El cambio no es de un día para otro, pero debemos buscar el equilibrio y muchos hombres están de acuerdo con esto”.

Proyecto

“Aguante” es su nuevo trabajo y reveló que “es un álbum de estudio, improvisé sobre el ritmo y luego me puse a analizar la letra y me hizo reflexionar sobre un tema y es que sabes que la mujer lo hace todo por amor, se nos enseña a cumplir por amor, a aguantar por amor y muchas veces sufrimos por amor y ese sufrimiento es el que yo digo que no es necesario, que no hay que aguantar tanto el dolor y tenemos que buscar el placer, que parece que no está permitido para nosotras”.

Mala Rodríguez adelantó que a finales de año publicará su nuevo disco, el cual dice está casi listo, por lo que está muy contenta y ha ido sacando algunos sencillos y colaboraciones con algunos artistas. “Ya tengo ganas de publicar un trabajo un poco más largo”, confesó.

Actualmente está de gira en España y de cara a la salida del álbum anunciará nuevas fechas. También tiene planes para viajar a Latinoamérica porque considera que es parte importante de su carrera.