¿Lady Gaga y Bradley Cooper viven bajo el mismo techo?

Como reza el adagio popular, cae más rápido un mentiroso que un ladrón y al parecer el dicho le viene como anillo al dedo a la famosa cantante Lady Gaga, quien ha negado hasta el cansancio que entre ella y Bradley Cooper exista una relación más allá de la laboral que sostuvieron cuando filmaron “Nace una estrella”, pero los acontecimientos están desmintiendo su versión.

Los rumores se generaron a raíz de la filmación de la cinta dirigida por Cooper pero llegaron a su punto de ebullición en la ceremonia de los Óscares en la que la prensa rosa calificó como una declaración de amor de Gaga al actor su interpretación mimosa y pasada de cariñosa del tema musical de la película. Cabe destacar que en esa ocasión Cooper llegó del brazo de su pareja, la modelo Irina Shayk pero al parecer sobre el escenario se olvidó que ella estaba ahí y correspondió al coqueteo de Gaga. ¿Actuación? A nadie le pareció que hubiese asomos de actuación.

A semanas de ese incidente, el mundo del espectáculo fue testigo de la ruptura entre Cooper y la madre de su hija, Irina. Sin olvidar que Gaga rompió su compromiso en febrero con el agente de talento Christian Carino.

Hace apenas un par de semanas, los periodistas de la prensa rosa dijeron que Lady Gaga no era la tercera en discordia entre Bradley Cooper e Irina Shayk, pues supuestamente en realidad la madre del actor fue la que intervino en la relación e Irina decidió ponerle punto final.

No obstante, una trabajadora del hogar, en entrevista con la revista In Touch, reveló que Gaga ya vive en la casa de Cooper, porque ya no tienen por qué guardar las apariencias.

De acuerdo con la publicación, supuestamente Lady Gaga empezó a vivir con Bradley Cooper desde que él terminó con la madre de su hija, información que habría filtrado la mujer y que puede que sea cierta pues vimos una foto en la que ambos salían de la casa, por las mismas escaleras que Irina Shayk abandonó el inmueble.

De acuerdo con la publicación, la intérprete llevó algunas de sus cosas al apartamento del protagonista de “A star is born”.

Según la mujer, ellos no se quieren casar aún porque no quieren que haya más atención de la que ya hay sobre ellos, por lo que no les gustaría dar de qué hablar con una gran boda.

"Ella ya incluso había mudado algunas de sus cosas al apartamento. Él es muy orientado a las relaciones cuando se trata de eso, y no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico. Y ahora ya no tienen que fingir", dijo la mujer.