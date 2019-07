Todavía podés inscribirte en las clases magistrales de piano y guitarra en jazz

Continuando con su labor de promover el arte y la cultura, la plataforma cultural Managua Furiosa abre la convocatoria a personas interesadas en mejorar sus habilidades musicales por medio de las Master classes que serán facilitadas por profesionales del canto, el piano y la guitarra en jazz.

Las clases magistrales del mes de julio están a cargo del Centro de Estudios Musicales (CEM), una escuela de música popular contemporánea enfocada en formar músicos profesionales. Todas las sesiones se realizarán en el Museo Galería Pablo Antonio Cuadra, en Hispamer, Managua.

Cada clase magistral está diseñada como una sesión de aprendizaje, en la cual los participantes observan mientras la persona que facilita toma turnos con diferentes estudiantes. La persona facilitadora hace una evaluación de la interpretación de las personas que pasan al frente, y a la vez da consejos y demostraciones sobre errores técnicos y de interpretación.

La primera Master Class fue “La voz como instrumento musical” impartida el jueves 11 de julio por Donaldo Sevilla.

Inscripciones

La segunda Master Class será “El jazz y el piano”, el 25 de julio, de 2:00 a 4:30 pm, impartida por Ramai Das, graduado en el conservatorio de música de Panamá y presidente del Festival Internacional de Jazz de Nicaragua. Músico profesional con más de cuarenta años de experiencia y una de las principales referencias musicales del país.

Para finalizar este ciclo de clases magistrales, la tercera Master Class será: “Los lenguajes musicales y la guitarra”, el 31 de julio, de 2:00 a 4:30 pm, impartida por Milton Castrillo, quien ha formado parte de bandas como Garcín y El Bosque de los Búhos. Tiene una licenciatura en guitarra en la UPOLI y estudios de composición, improvisación y música moderna en Berklee College of Music y en The University of Edinburgh.

Este ciclo de Master Classes representa una gran oportunidad para músicos amateurs y artistas con camino ya recorrido dentro de la música, puesto que será un espacio para aprender de maestros con mucha experiencia, conectar con otras personas apasionadas por la música y aprovechar los espacios de preguntas y respuestas para esclarecer dudas respecto a esta rama del arte, que requiere de mucho amor y constancia.

“Cada mes tendremos distintas actividades para continuar promoviendo las expresiones artísticas y la creatividad en los jóvenes a pesar de la crisis que atraviesa el país, buscamos incentivar el quehacer artístico en Nicaragua”, expresó Roberto Guillén, fundador de la plataforma cultural managuafuriosa.com, ques con el apoyo de Prince Claus Funds estará realizando actividades de esta índole en todo el país.

Los cupos son totalmente gratuitos y hay espacio para un número definido de participantes, lo único que deben hacer es registrarse en el evento en línea. Todos los detalles los pueden encontrar en www.managuafuriosa.com.