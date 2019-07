Taylor Swift y Ariana Grande lideran nominaciones a los MTV Video Music Awards

Taylor Swift y Ariana Grande recibieron cada una 10 nominaciones para los MTV Video Music Awards, el martes, premios que este año incluyen dos nuevas categorías, mejor K-pop y video para el bien.

La cantante y compositora Billie Eilish obtuvo nueve nominaciones, incluyendo video del año, mejor pop, mejor artista y artista del año, una categoría en la que la joven de 17 años competirá s con Grande, la rapera Cardi B, los Jonas Brothers y los cantantes Halsey y Shawn Mendes.

Thank you, next

"Thank you, next", de Grande y "You Need to Calm Down" de Swift, en el que critica a los trolls de las redes sociales y a los que atacan a personas LGBTQ, competirán por premios que incluyen canción del año, mejor pop y video del año.

Esa categoría principal también incluye "Bad Guy" de Eilish, "Sucker" de Jonas Brothers, y "Old Town Road (Remix)" del rapero Lil Nas X con el cantante de country Billy Ray Cyrus.

La nueva categoría de video para el bien incluye canciones que hayan despertado conciencia o que tengan un mensaje social como los videos de Taylor Swift "You Need to Calm Down", y videos de Halsey, Lil Dicky y John Legend.

The Killers

Otros nominados incluyen "Land of the Free" de The Killers, una protesta contra el muro del presidente Donald Trump en la frontera con México y una nueva versión de "Runaway Train" de Soul Asylum.

Los VMA se transmitirán en vivo el 26 de agosto desde Newark, Nueva Jersey.

It's a Wonderful Life

Paul McCartney está escribiendo su primer musical. El ex Beatle, ganador de 18 premios Grammy, está en las etapas finales de completar las canciones para una adaptación teatral de la película de 1946 "It’s a Wonderful Life", con el objetivo de lanzarla a fines de 2020.

McCartney está escribiendo la música y trabajando en las letras con Lee Hall, guionista de "Billy Elliot" y la película biográfica de Elton John "Rocketman".

"It's a Wonderful Life", dirigida por Frank Capra y protagonizada por Jimmy Stewart, es una de las películas de Navidad más populares de Hollywood.

McCartney, de 77 años, ya ha escrito varias canciones para el musical.

Desde que los Beatles se separaron en 1970, McCartney ha publicado más de 25 álbumes de estudio, incluyendo cinco de música clásica original.