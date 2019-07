Miriam Hebé voló al inmenso azul

Hablar de Miriam Hebé González simple y sencillamente significa hacer referencia a una dama cuya vida estuvo destinada a crear, a abrir espacios a las mujeres y sobre todo, a demostrar a la sociedad machista el poder de la determinación femenina.

La noche de este viernes falleció, a los 90 años, esa mujer fuerte que supo conquistar a un país entero con su jovialidad y su entusiasmo y que patentó su frase “con locura azul”, dejando un legado grande como primera dama de la televisión nacional.

Hace algunos años me invitó al último programa que condujo en televisión, llamado precisamente “Con locura azul” y aproveché la oportunidad para entrevistarla y con sorpresa descubrí que el machismo marcó su vida cuando su abuelito decidió que ella no debía estudiar, porque él no quería una nieta inteligente, pues las mujeres inteligentes son la perdición de los hombres. “Yo quiero una mujer que sepa criar a sus hijos y que sea una buena compañera”, refirió la mujer de los hermosos ojos verdes.

Desde ese momento empezó a luchar y aunque se convirtió en esa mujer que su abuelo quería, madre de cuatro hijos y buena compañera; desafió cualquier convencionalismo al integrarse al Teatro Experimental de Managua, al que la llamó el recordado maestro Rodrigo Peñalba.

“A mí me encantó el teatro y una vez que tuve necesidad de trabajar me fui a buscar patrocinio para hacer un programa de radio, pero Felipe Mántica me dijo que yo tenía que irme a la televisión, que ahí todos me querrían ver”, compartió Miriam Hebé.

Sin límites

Gracias a esa conversación que se dio hace 6 años, descubrí que Miriam Hebé estuvo dispuesta a conquistar espacios y fue así que se consagró como la primera mujer que desafió las cámaras e irrumpió en la programación copada por hombres. Así, además de ser la primera en tener su propio programa también fue pionera en cuanto a que una mujer manifestara sus opiniones y analizara la situación circundante en público y con propiedad.

Según los recuerdos que confió en esa ocasión a El Nuevo Diario, “Con Locura Azul” nació en 1968, en Canal 2, donde tenía “Media hora con ustedes” y se despedía del público diciéndoles “los amo con locura azul”.

Y no solo llegó, sino que se posicionó en la “tele”, por ello fue llamada por Canal 6 para competir con Julio Vivas, el señor de la pantalla chica en aquellos momentos. Atendió el llamado y arrancó con “Aquí Miriam Hebé”. No todo fue fácil, pues dice que “aunque tenía igual audiencia que Julio Vivas, la sociedad machista le daba más anuncios que a mí.

Posteriormente vivió en Estados Unidos y en 2010 volvió a la pantalla chica en Nicaragua con Vos TV, donde transmitía “Con Locura Azul” junto a su hija Ximena Ramírez.

Sin dudas, su legado como mujer y conquistadora de espacios es innegable, pues al margen de su trayectoria televisiva, también fue una de las fundadoras de El Nuevo Diario, por lo que nos unimos al dolor de su familia.