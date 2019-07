El Rey León sigue liderando la taquilla en Estados Unidos

"El Rey León" conservó este fin de semana su liderazgo en las taquillas norteamericanas a pesar del buen inicio de la última película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in... Hollywood", según cifras provisorias de la empresa especializada Exhibitor Relations publicadas el domingo.

Las aventuras del león Simba, filmadas gracias a un procedimiento innovador en un plató de realidad virtual, recaudaron otros 75,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo, y más de 350 millones en dos semanas.

La cinta superó así a "Once Upon a Time in... Hollywood", que con 40,4 millones de dólares fue de todas maneras el mejor estreno en la carrera de Tarantino.

El nuevo filme del director de "Tiempos violentos" se desarrolla en 1969 y constituye una suerte de demostración de amor por el cine estadounidense de otra época. Protagonizada por la dupla Leonardo DiCaprio-Brad Pitt, que encarnan a un actor célebre y a su doble, la película fue muy bien acogida por la crítica cinematográfica.

En tercer lugar se ubicó "Spider-Man: Lejos de casa", con 12,2 millones de dólares en tres días y cerca de 350 millones desde su estreno un mes atrás.

"Toy Story 4", de los estudios Pixar-Disney, obtuvo 9,99 millones de dólares, lo que le permitió acercarse a los 400 millones en seis semanas de exhibición.

"Infierno en la tormenta", una producción hollywoodense del francés Alexandre Aja, gran especialista en películas de terror, se colocó en quinta posición, con 4 millones de dólares.

A continuación las otras cinco películas de las diez más taquilleras:

6. "Yesterday": USD 3 millones (63,3 millones en cinco semanas)

7. "Aladdin": USD 2,8 millones (345,9 en diez semanas)

8. "Stuber": USD 1,7 millones (20,1 millones en tres semanas)

9. "Annabelle 3": USD 1,6 millones (69,7 en cinco semanas)

10. "The Farewell": USD 1,6 millones (3,7 millones en tres semanas).