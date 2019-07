¿Angélica Rivera nunca se casó con Peña Nieto?

En entrevista televisiva con el programa Despierta América, el productor José Alberto “El Güero” Castro, padre de las hijas de Angélica Rivera, exprimera dama de México, declaró que aún está casado con ella, lo cual da lugar a la duda de si fue o no esposa del exmandatario Enrique Peña Nieto.

En exclusiva, la periodista Addis Tuñón entrevistó a 'El Güero" Castro y logró que le revelara que él le envió al sacerdote pruebas de la validez de su matrimonio con su ex Angélica Rivera.

Según el productor, está más que claro que el matrimonio con “La Gaviota” no lo es en el sentido estricto de la palabra, porque entre ellos no existe ninguna relación de pareja, no obstante, es una especie de convenio que ante la iglesia no se canceló, como se creyó hace unos años, cuando Angélica Rivera y Peña Nieto se casaron ante el altar católico.

Visiblemente afectado, en la entrevista para Despierta América, "El Güero Castro" se vio comprometido a aclarar su situación con Angélica Rivera, pues recientemente se ha rumorado que se habían reconciliado como pareja tras la separación de ella con Peña Nieto.

El exitoso productor dijo que en su momento comprobó lo dicho por un sacerdote, el cuál confirmaba que Peña Nieto y Angélica Rivera en realidad no se casaron, pues la actriz seguía siendo, ante la Iglesia, la esposa de Castro.

Y es que no podemos perder de vista que la disolución de un matrimonio eclesial no es algo sencillo, puesto que se deben dar razones de peso para que la institución religiosa valore si hay méritos para que “el hombre separe lo que Dios unió”.

Cabe resaltar que fue evidente que Castro estaba incómodo durante la entrevista y optó por decir que su matrimonio había sido una bella experiencia, señaló que Angélica es una persona especial y le agradeció por la educación que les ha dado a sus tres hijas.