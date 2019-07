Irlanda Jerez moldeada por las manos artísticas de Helmuth Bustos

Esta semana el artista plástico Helmuth Bustos sorprendió a sus seguidores en redes sociales, al presentar imágenes de la última escultura que realizó en plastilina: el rostro de Irlanda Jerez.

Aunque Bustos asegura que no la conoce personalmente, para él Irlanda Jerez es una mujer de carácter, una cualidad que deseaba demostrar con su trabajo escultórico.

“Sinceramente, para esta nueva escultura me inspiró la situación actual en el impasse de la alianza, con la cual no me siento representado, porque veo en ella muchos empresarios con diversos temores al gobierno, mientras que Irlanda Jerez ha perdido todas sus empresas y con coraje lo ha enfrentado”, apuntó el artista.

Asimismo, dijo que admira a Jerez porque “el gobierno se ha ensañado mucho con ella y sabe que esa mujer es de acero, la han querido quebrantar pero qué va, Irlanda es de admirar, pues en medio de sus torturas continuas en la prisión, envió un mensaje de valor y de gallardía, en el cual decía podrán tener prisionero mi cuerpo, pero mis ideales y mis pensamientos no”.

En cuanto al tiempo de trabajo dedicado a este busto, dijo que le llevó alrededor de tres días, porque los trabajos que ha realizado “después del levantamiento de mi pueblo han sido elaborados en corto tiempo, por la inseguridad que hay en el país”.

Llama la atención que Helmuth en el busto retrató a Irlanda Jerez con todo y los accesorios que suele utilizar. El escultor aseguró que lo hizo para “brindarle ternura y sutileza, porque Irlanda es una guerrera que debe ser adornada con rosa azules y blancas, el sacuanjoche no debe faltar, pues es la flor nacional de mi patria, a como lo es Irlanda, nuestra bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses, sin importar los credos, también coloqué la imagen y camisa en memoria de Sandor Dolmus, para que recordemos el principio de esta lucha”.

Consultamos a Bustos sobre cuál es la siguiente escultura que tiene en mente y señaló que sus trabajos son ciento por ciento espontáneos, por lo cual no lleva un orden o una planificación de personaje moldeará.