Woodstock 2019: un cincuentenario malogrado

Hay eventos que con el pasar de los años se convierten en leyendas. Uno de ellos es Woodstock, el famoso y mítico festival de música realizado los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969, en plena era del "Peace and Love", el "Flower Power" y el rock con volumen al tope. Hoy día es el icono de toda una generación y el festival musical más impactante del Siglo XX. Cinco décadas después, el fenómeno ha sido objeto de numerosos artículos, libros, estudios y celebraciones de aniversarios. Ni en sus sueños más ambiciosos los organizadores imaginaron todo lo que se les vendría encima. De 60 mil asistentes esperados se sobrepasaron los 400 mil. Todo cálculo fue hecho añicos. El exceso de gente, drogas, sexo, alcohol, psicodelia y rock del festival original hizo que durante años Woodstock fuera visto como una muestra de los excesos de una juventud irrefrenable, pero el tiempo ha cambiado esa visión hasta ser considerado como una expresión cultural.

Se dice que unas 250 mil personas no pudieron llegar hasta el lugar del concierto por el descomunal congestionamiento vehicular y humano. El grupo Iron Butterfly no pudo pasar del aeropuerto, donde les dieron la orden de regresarse por no ser materialmente posible trasladarlos al lugar del evento. En pleno apogeo de la marihuana, se cree que el 90% de los asistentes la fumó mientras duró el festival. ¡La sesión de quema más grande de la historia! En el documental fílmico de Woodstock se recuerda cómo a través de los parlantes se aconsejaba a los asistentes no comprar cierto tipo de ácido lisérgico (LSD) por estar en mal estado.

Cómo se organizó

Michael Lang, de 24 años, ya había organizado un festival en Miami el año anterior (1968) y manejaba un grupo de rock que deseaba hacerlos grabar un disco. Viajó a Nueva York y conoció a Artie Kornifel, ejecutivo de una casa disquera. Congeniaron y platicaron sobre la idea de instalar un estudio de grabaciones para músicos como Bob Dylan, Janis Joplin o Jimi Hendrix, todos viviendo en esa ciudad para entonces. Surgió la idea de hacer un gran festival y con las ganancias montar el estudio. Pero, si usted cree que con semejante asistencia las ganancias fueron fabulosas, se equivoca totalmente. Woodstock fue un desastre financiero total, porque la producción llegó a costar 2.5 millones de dólares, cinco veces más de lo estimado, y de ellos apenas se recuperaron 130 mil en boletos de preventa.

La banda mejor pagada fue Jefferson Airplane, que usualmente cobraba entre 5 y 6 mil dólares, esa vez cobró 12 mil 500, una suma exhorbitante para la época. Una cifra igual recibieron los ingleses The Who. Creedence Clearwater Revival, la banda norteamericana más popular en ese momento, obtuvo 11 mil 500. Los demás fueron contratos pequeños, entre ellos el de Santana, una nueva banda sin nombre alguno y sin un solo disco grabado, recibió 1,500 dólares, más 750 extra por aparecer en la película. Para 1969 la tecnología en audio era muy limitada y el equipo que se logró conseguir era para 20 mil personas. Es como si para hoy día se quisiera poner audio para 30 millones. Para esos días un concierto de 50 mil personas era algo impensable y ya ven... ¡llegaron 400 mil!

Los músicos

El concierto arrancó a las 5 de la tarde del viernes 15 de agosto de 1969 y terminó la mañana del 18 con Jimi Hendrix (9:00 am). En él estuvieron presentes (sin orden alfabético o de aparición): Joan Baez, Blood Sweat & Tears, The Paul Butterfly Blues Band, Canned Heat, Simon & Garfunkel, Joe Cocker (quien había cantado como máximo ante un publico de 300 personas), Country Joe McDonald, Creedence Clearwater Revival, Crosby Stills, Nash & Young, The Greateful Dead, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Keef Hartley Band, Richie Havens, Jimi Hendrix (fallecido 13 meses después), Incredible String Band, Jefferson Airplane, Janis Joplin (fallecida 14 meses después), Melanie, Mountain, Quill, Santana Band, John Sebastian, Sha-Na-Na, Ravi Shankar (el del sítar), Sly & The Family Stone, Bert Sommer, Sweetwater, Ten Years After (con memorable actuación), The Who (con igual memorable actuación), The Band, Johnny Winter y The Zombies.

El cincuentenario

Los 50 años del histórico festival se celebrarían este mes de agosto con una mezcla de figuras jóvenes y clásicas, pero el concierto fue cancelado la penúltima semana del mes pasado, al retirarse los principales patrocinadores del evento, sumado esto a una serie de problemas que hicieron imposible celebrar el medio siglo del famoso evento. Entre las principales figuras estarían: The Killers, Miley Cirus, The Lumineers y The Black Keys, aparte de leyendas como Robert Plant (vocalista de Led Zeppelin), Carlos Santana, David Crosby, John Fogerty, Country Joe McDonald y Canned Heat, todos participantes en el original concierto de 1969, exceptuado a Plant.

Otros como el mismo Carlos Santana festejarán por aparte en un homenaje o tributo en el escenario y junto a él estarán The Doobie Brothers. Será un tributo a la música, la cultura y la comunidad con el tema “La paloma de la paz ha vuelto” en las instalaciones del Bethel Woods Center for the Arts de Watkins Glenn, en el estado de Nueva York. Ahí habrá lo que los organizadores llaman "La Semana del Aniversario” con distintos eventos como la proyección de la película documental “Woodstock: tres días de paz y música. El montaje del director”, que ganó dos premios Oscar en 1971. También tocará Ringo Starr y The All Star Band junto a Arlo Guthrie y The Edgar Winter Band. Estos últimos también tocaron en el festival de hace medio siglo.