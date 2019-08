Angelina Jolie dice que el mundo necesita más mujeres malvadas

“Las mujeres malvadas son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Si eso es maldad, entonces el mundo necesita más mujeres malvadas”, escribió la actriz Angelina Jolie en el reciente número de la revista Elle de Estados Unidos.

La publicación en su cuenta de Instagram señala que antes del lanzamiento de Maléfica 2, Angelina Jolie celebra a las mujeres de pensamiento libre que han hechizado al mundo.

La ex de Brad Pitt se muestra como una mujer fuerte que asegura que descubrió el propósito de su vida cuando tenía cerca de los 20 años: “Estaba en mis veintes, encontrándome con refugiados en Sierra Leona durante las etapas finales de una brutal guerra civil. Comprendí por primera vez el nivel de violencia que existe en el mundo y la realidad de la vida de millones de personas afectadas por conflictos y desplazamientos. Y descubrí el trabajo y el propósito de mi vida”.

Jolie es reconocida por su papel de Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR y ha recorrido diversos países para ayudar a quienes lo necesitan, por lo tanto la maldad femenina de la que habla en el artículo referido se relaciona con el empoderamiento de la mujer que transgrede reglas para ser ella misma.

“Las mujeres podrían ser acusadas de brujería por tener una vida sexual independiente, por decir lo que piensan sobre política o religión, o por vestirse de manera diferente. Si hubiera vivido en épocas anteriores, podría haberme quemado en la hoguera muchas veces, simplemente por ser yo misma”, apunta en el texto de ELLE.

Además, Jolie considera que “a pesar de todos nuestros avances modernos, la independencia y la energía creativa de las mujeres todavía se consideran con frecuencia como una fuerza peligrosa para controlar, a menudo en nombre de la religión, la tradición o la cultura”.

El poder de la mente independiente

"A menudo les digo a mis hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes", escribe Angelina Jolie. "No hay nada más atractivo, incluso encantador, que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones".

¿Por qué se gasta tanta energía para mantener a las mujeres en una posición secundaria?, pregunta la actriz que insistió en que las mujeres malvadas son aquellas “que se niegan a seguir reglas y códigos que no creen que sean mejores para ellas o sus familias. Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades”.

También escribió que les dice a sus hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes.

“Siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que uses en el exterior si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo, incluso podría decirse encantador, que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones”, aseveró.