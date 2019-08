"Rápidos y furiosos" reina la taquilla norteamericana

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw", el último episodio de la saga preferida por los amantes de los autos y la velocidad, conserva el primer lugar de la taquilla norteamericana pero con muchos menos espectadores que la semana anterior, según estimaciones del grupo especializado Exhibitor Relations publicadas el domingo.

La última entrega de "Fast & Furious" ("Rápidos y Furiosos" en América Latina), que presenta a Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham enfrentando al "anarquista cibernéticamente mejorado" Idris Elba, recaudó 25,4 millones de dólares en su segundo fin de semana en las salas.

La semana pasada, la superproducción había recolectado más de 60 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Una pérdida de velocidad considerable pero suficiente para mantener el primer lugar, por delante de "Historias de miedo para contar en la oscuridad" (20,8 millones), un filme de terror dirigido por el noruego André Ovredal y producido por el mexicano Guillermo del Toro.

El tercer lugar fue para el "Rey León" de Disney, una nueva versión de la película animada de 1994 que emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora, y que recolectó 20 millones de dólares.

Con 17 millones de dólares durante su primer fin de semana, en el cuarto lugar quedó "Dora y la ciudad perdida", una película de aventuras para niños y adaptada de la conocida serie animada "Dora la exploradora".

El último lugar del top 5 fue para Quentin Tarantino con "Once Upon a Time", que recaudó 11,6 millones de dólares. En total, el filme superó los 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

A continuación las otras películas del top 10:

6) "The Art of Racing in the Rain" (8,1 millones)

7) "The Kitchen" (5,5 millones)

8) "Spider-Man: Far From Home" (5,3 millones)

9) "Toy Story 4" (4,4 millones)

10) "The Farewell" (2,2 millones)