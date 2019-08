Taylor Swift defiende la igualdad salarial en su discurso en Teen Choice Awards

Cuando los Teen Choice Awards decidieron presentar el premio Icon para 2019, había una opción obvia para la primera celebridad en ganarlo.

Taylor Swift es muy popular entre sus admiradores más jóvenes por sus valores de amistad, apoyar a las mujeres y aceptarse a sí mismo.

Y su discurso por el Teen Choice Icon Award definitivamente no decepcionó, ya que lo usó para abordar la igualdad salarial, defenderse y no tener miedo de cometer errores.

El domingo, en Hermosa Beach, Califonria, al recibir el premio, una tabla de surf estampada con fotos de sus gatos, habló de la futbolista estadounidense Alex Morgan, y la campaña del equipo ganador de la Copa del Mundo Femenina que se le pague tanto como al equipo masculino de fútbol estadounidense.

Swift dijo: “Mientras ganaban la Copa del Mundo, también tomaron una posición histórica en términos de igualdad de género, brecha salarial de género”.

"Por favor, por favor, por favor apóyenla a ella y a sus compañerasde equipo porque esto aún no ha terminado. No está resuelto ... Lo que les sucedió es injusto, está sucediendo en todas partes y son héroes e íconos por ponerse de pie".

La cantante de “You Need to Calm Down” agradeció gentilmente a sus fanáticos: “Lo haces muy feliz. Me haces reír todos los días. Me encanta conocerlos, son la gente generosa más increíble. Gracias por darme la vida que tengo".

También compartió que su nuevo sencillo, "Lover", se lanzaría el viernes 16 de agosto.

Pero lo que Swift realmente quería hablar con su audiencia adoradora era no tener miedo de cometer errores en la vida. Ella les dijo: “Los errores son inevitables.

“A veces piensas que si te esfuerzas lo suficiente como para tomar cada decisión perfectamente, crees que posiblemente puedas superar la vida y nunca cometer errores. Pero es normal cometer errores”.

"Si estás ahí fuera y estás siendo muy duro contigo mismo en este momento por algo que ha sucedido, o estás en mal estado o te sientes avergonzado, es normal". Eso es lo que te va a pasar en la vida”, agregó.