La rapera estadounidense Cardi B habla del salario mínimo con Bernie Sanders

La rapera estadounidense Cardi B desveló el martes una conversación con uno de los precandidatos demócratas a la Casa Blanca, el socialista Bernie Sanders, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo en Estados Unidos.

Sentada frente al senador septuagenario, la artista de 26 años pregunta en un tono tranquilo, lejos de sus bromas habituales: "¿Qué vamos a hacer por los salarios en Estados Unidos?"

"Rocketman" de la estrella Elton John brilla en Cannes

"Cuando no era famosa, sentía que, sin importar cuántos trabajos tenía, no podía llegar a fin de mes porque no podía pagar mi alquiler, el transporte y la comida", continúa la exestríper, ganadora en enero del Grammy al mejor álbum de rap del año.

"Algunas personas se jactan de que hay más trabajo en Estados Unidos hoy. OK, damos más trabajos, pero ¿cómo se les paga? Estos trabajos casi no se pagan", dice la neoyorquina.

"Exactamente. Este es exactamente el problema", responde el senador independiente Bernie Sanders, que ha hecho bandera de subir el salario mínimo a 15 dólares por hora.

"En este momento, tenemos decenas de millones de personas que ganan lo que considero salarios de hambre. ¿Te imaginas ganar nueve dólares por hora?", dice Sanders, quien perdió ante Hillary Clinton las primarias demócratas de 2016 y actualmente está en tercer lugar en los sondeos de la carrera para alzarse con la candidatura presidencial del partido opositor para los comicios de 2020.

La rapera colgó en Instagram la entrevista con Sanders grabada a finales de julio en Detroit. Una hora más tarde, el vídeo ya tenía más de un millón de reproducciones.