Inés López postea su primer mensaje como Miss Nicaragua 2019

Este sábado la capitalina Inés López se convirtió en la sucesora de Adriana Paniagua al conquistar la corona de Miss Nicaragua 2019.

Fue hasta la noche del domingo que la nueva soberana de la belleza nacional utilizó su cuenta de Instagram para postear un mensaje de agradecimiento para todas las personas que le apoyaron en el camino a la corona, asimismo, señaló que se siente feliz y orgullosa.

“Infinitas gracias a Dios y a las personas lindas que me apoyaron en este largo proceso, gracias a la organización @missnicaraguaof por ser tan entregados a su trabajo, gracias @juanbrenessalon por mi cabello, @cheeks.storenicaragua por mi bello maquillaje @allanr.moncada por mi espectacular vestido, gracias a @holidayinnni por abrirnos sus puertas, @celestecastillom por la excelente preparación que me brindaste en pasarela y oratoria, Dios les bendiga y les multiplique todo el esfuerzo y empeño que nos dieron❤ No tengo palabras para expresar lo feliz y orgullosa que me siento”, escribió López.

Reinas

Sevilla ha sido felicitada por algunas de sus predecesoras en el cetro, entre ellas Marling Barberena, Miss Nicaragua 2014, quien no solo la felicitó en Instagram History, sino que también comentó el post antes señalado, diciendo: “Felicidades Miss Nicaragua 2019. ¡Bienvenida al club!”.

Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017, quien también fue parte del jurado calificador, subió una foto junto a la ganadora con la inscripción: “aquí inicias un recorrido increíble, disfrútalo”.

Asimismo, Miss Nicaragua 2011, Adriana Dorn en sus historias publicó una fotografía de Inés y felicitó a la joven ganadora, además de que le dio la bienvenida al club de las reinas nacionales.

Previo al certamen, la ahora Miss Nicaragua compartió el siguiente mensaje: “Le doy infinitas gracias a Dios por mostrarme su amor todos los días de mi vida y por permitirme vivir esta linda experiencia que me ha impulsado a crecer como persona”.