Eugenio Derbez desmiente cualquier relación con comediante JR de Nicaragua

El actor y popular comediante de México, Eugenio Derbez, desmintió que tenga algún tipo de colaboración en una actividad en la cual supuestamente participará el nicaragüense JR (Ramón Quintanilla).

“A todo el público y medios de comunicación, no tengo conocimiento de este evento, ni conozco a los organizadores. Me parece terrible que engañen al público. Quiero recalcar que no soy organizador ni productor del Festival de Comedias de Aguascalientes”, dijo Derbez.

El también actor de Hollywood acompañó su mensaje con una nota que publicó el canal 13 de televisión de Nicaragua, en la cual sostienen que JR “conecta tremenda colaboración”.

Pocos minutos después del tuit de Derbez, el canal de televisión borró la nota de su sitio web

En esa nota se afirmaba que JR, un popular youtuber de Nicaragua, supuestamente conocería a Derbez en el Festival de Comedias de Aguascalientes, en México.

La publicación agregaba que JR “ingresará a las ligas mayores”.

Pero la noche de este lunes el propio Derbez ha desmentido cualquier participación en el festival de comedias y, por tanto, una supuesta colaboración con JR.

Tras la publicación de Derbez, muchos usuarios explicaron al comediante quién es JR y agradecieron por aclarar sobre la supuesta colaboración.

“Grande Eugenio Derbez, sabía que no defraudarías a Nicaragua”, escribió un tuitero.

“Qué bueno que se aclaró, ya estaba decepcionada de usted, Eugenio Derbez”, escribió otra usuaria.

En sus tuits, Derbez está promoviendo sus próximos proyectos, como la película Dora la Exploradora y Angry Birds 2.

Derbez es uno de los comediantes más famosos de Latinoamérica y ha dado el salto a Hollywood con mucho éxito, participando como actor de reparto o protagónico en varias producciones.

Por su parte, JR no había reaccionado a lo que publicó Derbez.

En una de sus cuentas, el comediante publicó este lunes: "Mañana es mi cumple".

En su canal de YouTube, JR tiene más de dos millones de seguidores y se ha dedicado a formar alianzas con comediantes internacionales, para aumentar su proyección en la región.

Tampoco el canal 13 de televisión en Nicaragua, que informó sobre la supuesta colaboración entre JR y Derbez, ha publicado ninguna aclaración.