JR reacciona a desmentido de Eugenio Derbez: “Ya nos exhibiste”

El comediante nicaragüense José Ramón Quintanilla, mejor conocido como JR, reaccionó a la publicación que hizo el actor mexicano Eugenio Derbez, quien desmintió que tenga algún tipo de colaboración en una actividad en la cual supuestamente se encontraría con el youtuber nica.

Luego de que se conociera el mensaje que publicó Eugenio Derbez en su cuenta oficial de Twtter, el cual generó muchas críticas contra el comediante nicaragüense, JR se limitó a responder: “Ya nos exhibiste”, en un mensaje que escribió en sus estados de WhatsApp. “A todo el público y medios de comunicación, no tengo conocimiento de este evento, ni conozco a los organizadores. Me parece terrible que engañen al público. Quiero recalcar que no soy organizador ni productor del Festival de Comedias de Aguascalientes”, es el mensaje publicó anoche Eugenio Derbez, luego de que muchos nicaragüenses le escribieran en su cuenta de Twitter, para cuestionarle sobre su supuesta participación en ese evento en el que estaría presente el comediante nica.

Otro vinculado a esta polémica y que también respondió al mensaje de Eugenio Derbez, es el Canal 13, medio de comunicación nicaragüense que había publicado una nota en la que afirmaba que JR “conecta tremenda colaboración con el talentoso Eugenio”.

“Agradecemos infinitamente la aclaración del señor @EugenioDerbez (Eugenio Derbez). Hemos retirado la publicación de todas nuestras plataformas, que únicamente contenía las declaraciones brindadas por el comediante nicaragüense @JRINN1 (JR) el pasado 16 de Agosto 2019. Muchas gracias”, escribió Canal 13 en su cuenta de Twitter, en respuesta al mensaje publicado por el actor mexicano.

La nota publicada por este medio de comunicación en la que se afirmaba que JR supuestamente conocería a Eugenio Derbez en el Festival de Comedias de Aguascalientes, en México, la borraron luego de la reacción del actor mexicano.

JR tiene más de dos millones de suscriptores en su canal de Youtube y sus videos alcanzan entre 5,000 y 800,000 reproducciones.