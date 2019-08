Dwayne Johnson encabeza la lista de los actores mejor pagados de Forbes

El héroe de películas de acción Dwayne Johnson, estrella de las franquicias "Jumanji" y "Fast and Furious", encabezó la lista anual de los actores mejor pagados del mundo, informó el miércoles la revista Forbes.

Johnson, el ex luchador una vez conocido como ‘The Rock’, obtuvo $ 89,4 millones de junio de 2018 a junio de 2019, dijo la revista.

Eso incluye su salario y una parte de las ganancias de las películas, $ 700.000 por episodio de la serie de HBO "Ballers", y siete cifras en regalías de su línea de ropa, zapatos y auriculares con Under Armour.

El año pasado, Johnson fue segundo detrás de George Clooney, quien obtuvo una ganancia inesperada de la venta de su compañía de tequila.

Los siguientes en la lista de este año fueron dos estrellas de "Avengers: Endgame", hasta el momento la película más taquillera de la historia.

Chris Hemsworth, quien interpretó a Thor, recaudó $ 76,4 millones, mientras que el actor de Iron Man Robert Downey Jr. ganó $ 66 millones, dijo Forbes.

Otras estrellas de "Endgame" - Bradley Cooper, Chris Evans y Paul Rudd - también llegaron a los primeros diez lugares.

Sin embargo, la mayoría de las ganancias de Cooper provienen de "A Star is Born", el drama musical que dirigió, produjo, coescribió y protagonizó junto a Lady Gaga. Cooper recaudó $ 40 millones de su total de $ 57 millones de esa película.

El cuarto lugar de la lista fue para el actor de Bollywood Akshay Kumar, con $ 65 millones, y el actor y artista marcial nacido en Hong Kong Jackie Chan con $ 58 millones.

Las cifras son antes de impuestos y no incluyen deducciones por honorarios a agentes, gerentes y abogados, dijo Forbes.

Herb Alpert

La revista Billboard informó que el 20 de septiembre el legendario Herb Alpert presentará al público su nuevo álbum Over the Rainbow que incluye una versión de Fantasy, de Earth Wind and Fire.

Over the Rainbow incluye una canción nueva, "Skinny Dip," así como versiones de "Ain't No Sunshine," de Bill Withers, "Copacabana," de Barry Manilow, "Nature Boy," de Nat King Cole, y "What a Wonderful World" de Louis Armstrong.

A los 84 años, Alpert sigue presentándose en shows en vivo junto a su esposa la cantante, compositora, pintora y escultora Lani Hall, y también está colaborando en la realización de un documental sobre su vida y carrera, agregó Billboard.

McCartney

Lo que escuchan de fondo no es de Albert, es Paul McCartney, quien un día como hoy hace 5 años se colocó en el primer lugar de la lista de los bajistas más adinerados del mundo.

En esa lista también aparecen Sting, Gene Simmons y Roger Waters. El tema es 'Ram On', del álbum Ram del exBeatle.