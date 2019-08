Director de Boyhood filmará película por 20 años

El director de cine Richard Linklater, conocido por sus ambiciosos proyectos, anunció que su última película será filmada en un periodo de 20 años.

Linklater filmó a lo largo de 12 años "Boyhood", ganadora del Óscar, permitiendo envejecer de manera natural en la pantalla a su estrella, Ellar Coltrane, desde los cinco años hasta su primer día de universidad.

El cineasta dará un paso más allá con su adaptación del musical "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim, que trata de un compositor de Broadway que se muda a Hollywood para producir películas.

"La primera vez que la vi, y me enamoré de 'Merrily' en los 1980 y no puedo pensar en un mejor lugar en el mundo que pasar los próximos 20 años en un musical de Sondheim", dijo Linklater en un comunicado.

"No entro en esta experiencia de varios años a la ligera, pero parece la mejor, tal vez la única manera de hacer justicia a esta historia en la película".

El musical empieza en Hollywood y retrocede en el tiempo, lo que significa que si Linklater refleja esto, necesitará filmar primero las últimas escenas de la película.

Una declaración del estudio Blumhouse dijo que la fotografía principal ha sido terminada para "el primer segmento de la película".

"Lo más ambicioso de este tremendo proyecto que estamos llevando a cabo con Richard Linklater es que asumimos de manera audaz que habrá un planeta en 20 años", añadió el estudio en Twitter.

La película está protagonizada por Beanie Feldstein ("Booksmart"), Ben Platt ("Pitch Perfect") y Blake Jenner ("Everybody Wants Some!!").

Linklater alcanzó la fama con películas de época como "Slacker", en 1991, y su trilogía, iniciada en 1995, con "Antes del amanecer", que sigue el romance de una pareja por 20 años.

El clásico texano de culto "Dazed and Confused" , sobre las aventuras de una estudiantes de la década de 1970 en el último día de clases, llevó al joven Matthew McConaughey a la pantalla en 1993.