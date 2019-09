'Lover' supera récord en China

El álbum 'Lover' de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift rompió un nuevo récord para un artista internacional en China, ya que superó el millón de transmisiones, descargas y ventas totales combinadas a una semana de su lanzamiento.

El total combinado lo convierte en el álbum internacional de larga duración más consumido en China en tan corto tiempo.

'Lover' fue lanzado el 23 de agosto y se prevé que alcance 850.000 ventas de álbumes equivalentes en su primera semana en Estados Unidos, según la revista Billboard.

El disco incluye You Need to Calm Down, que tiene un video musical protagonizado por celebridades LGBT como Katy Perry, Laverne Cox, Ellen Degeneres y Adam Rippon.

Los álbumes anteriores de Swift, '1989' y 'Reputation', superaron el millón de consumos en China, pero tardaron más de una semana en llegar a esa cifra.

Eurovisión 2020: Rotterdam

La ciudad portuaria holandesa de Rotterdam será la sede del 65º Festival de Eurovisión el próximo año, luego de triunfar sobre su único otro rival, la ciudad de Maastricht.

El cantante y compositor holandés Duncan Laurence ganó el concurso de este año en la ciudad israelí de Tel Aviv, superando a otros 25 concursantes con su balada para piano 'Arcade', la primera vez que Holanda gana el concurso desde 1975.

Como nación ganadora, los Países Bajos se convirtieron automáticamente en el anfitrión de la próxima ronda del evento de música en vivo que en 2019 llegó a más de 180 millones de espectadores en todo el mundo.

Las semifinales se celebrarán los días 12 y 14 de mayo y la final tendrá lugar el 16 de mayo en el Ahoy Arena de Rotterdam. 34 países habían expresado interés en participar en la competencia organizada por la Unión Europea de Radiodifusión.

Close your eyes

Hace 24 años, Carly Simon y James Taylor tocaron juntos ante 10 mil espectadores en un escenario de Martha’s Vineyard para recaudar fondos y ayudar a los agricultores del lugar.

Martha’s Vineyard es una isla del estado de Massachusetts, un lugar mágico con mucha neblina donde Carly Simon pasa el tiempo con sus recuerdos, y donde políticos demócratas y republicanos tienen casas de playa, yates y veleros.