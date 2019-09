Ariana Grande demanda a Forever 21 por $10 millones

Ariana Grande demandó a Forever 21 por $ 10 millones, acusando a la tienda minorista de moda de aprovecharse de su fama.

Grande sostiene que Forever 21 se apropió indebidamente de su nombre e imagen, usando una modelo de aspecto "sorprendentemente similar" en una campaña en las redes sociales.

La cantante dijo que esto se produjo luego del colapso de las conversaciones para una campaña de mercadeo conjunta porque Forever 21 no pagaría lo suficiente por "una celebridad de su nivel", cuyos respaldos publicitarios a largo plazo generan millones de dólares.

Grande tiene más de 65 millones de seguidores en Twitter y 163 millones en Instagram.

Según la demanda, Forever 21 se apropió indebidamente de al menos 30 imágenes, videos y el audio y letras del sencillo "7 Rings".

It Chapter Two

Una de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es “It Chapter Two” en la que el payaso Pennywise regresa 27 años después para atormentar a los miembros del club de los Perdedores quienes se han separado en el tiempo y el espacio.

Actúan Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgard, Isaiah Mustafa.

Basada en la novela It de Stephen King.

Everybody plays the fool

El martes, la Corte Suprema de Manhattan fijó el 10 de octubre para el juicio del actor Cuba Gooding Jr., acusado de haber tocado inapropiadamente a una mujer en un bar de Manhattan, en junio.

El juicio debía comenzar el martes, pero los fiscales dijeron que necesitaban más tiempo para reunir evidencia en video y entregarla a los abogados de Gooding.

Su abogado, Mark Heller, dijo a los periodistas que el actor está seguro de que el caso será desestimado.

Gooding, de 51 años, rechazó la acusación de haber tocado indebidamente a una mujer cuya identidad no se ha revelado.

Gooding ganó un Oscar como actor de reparto en 1997 por "Jerry Maguire" y tuvo papeles en “What dreams may come” (Shakespeare) junto a Robin Williams, "A Few Good Men", "The Butler", y en la miniserie de televisión "The People v. O.J. Simpson”.

Cuba Gooding Jr. es hijo del cantante y compositor Cuba Gooding, de la agrupación de Rhythm and Blues The Main Ingredient que hace décadas puso de moda 'Everybody plays the fool'.