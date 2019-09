Nieves Martínez celebra sus “33” con un concierto

Un show de calidad es lo que promete el cantante nicaragüense Nieves Martínez para celebrar que cumple un año más de vida este viernes con un concierto que aunque asegura no fue bautizado con un nombre en particular, ha deseado denominarlo “33”, por la edad que cumplirá.

Emocionado por el evento, dijo que hará un repaso de los temas que ha tocado a lo largo de toda su carrera y que elegirá lo mejor de sus conciertos especiales que ha dedicado a Juan Gabriel, José José, Nino Bravo, entre otros famosos.

“Vamos a hacer un recorrido por todos los géneros que hemos abarcado durante todos los años de carrera. Así que el público podrá disfrutar de boleros, baladas, rancheras, flamenco, va a ser un concierto súper variado y la gente va a oír canciones destacadas”, apostó Martínez.

Por otro lado, el cantante asegura que no es una fiesta solo de él sino que también es de la gente que asistirá, porque se trata de compartir con ellos el talento que ha recibido.

Precios

Asimismo, Martínez dijo que estará con su banda completa, lo que incluye todos los metales, como el saxofón y la trompeta, aunque también tendrá la batería, bajo y guitarra, por lo que promete ser un show bonito.

“El concierto será en el salón más grande que tiene el Holiday In, que es el salón Güegüense, que está habilitado para 500 personas. El sonido será de primera, el hotel me está apoyando bastante así que es el mero día de mi cumpleaños pero también me casé el 6 de septiembre así que voy a celebrar doble”, apuntó.

En cuanto a los precios, Martínez dijo que están accesibles pues en VIP el costo es de 200 córdobas y 300 en Platinium.

Finalmente, adelantó que cantará dos grandes set variados y que en el intermedio se presentarán otros talentos nicaragüenses que actuarán como invitados, lo que significa que la música no parará en toda la noche.