Verónica Castro niega haberse casado con una mujer

Una guerra de publicaciones en redes sociales se ha desatado entre la actriz y cantante mexicana Verónica Castro y la presentadora del programa Monse & Joe, Yolanda Andrade, luego de que esta última diera a entender que hace un par de décadas se casó con la mamá de Cristian Castro.

Andrade encendió la polémica en el canal de YouTube de Montserrat Oliver cuando dijo que se había casado en secreto, hace algunos años, con una mujer, pero se abstuvo de revelar más detalles pues aseguraba que se trataba de una famosa muy famosa.

La insistencia de los medios de comunicación no se hizo esperar y Andrade tuvo que decir que había sido “un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir 'Ay fulana', si a ella no le he preguntado”.

Luego de esto los rumores se dispararon hacia Verónica Castro como la protagonista de esa unión simbólica que supuestamente tuvo como escenario Ámsterdan y fue ahí que la protagonista de la primera temporada de La casa de las flores dijo en su cuenta de Twitter que la foto en la que ambas salen en bikini en las playas de Cancún están siendo mal interpretadas porque no se encontraban solas.

“Esta también es mentira. Fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio”, explicó Verónica y la reacción de Yolanda fue usar un emoticon de Pinocho junto al mensaje: “MENTIROSA, Montserrat no estaba con nosotros”.

Castro volvió a publicar: “Que no les mientan a ustedes, nos encontramos en una reunión a la que nos invitó nuestro jefe por su compromiso y allí me pidieron quedarse juntas en casa y por la mañana llegó la Campomanes”.

Yolanda se burló de Castro a través de dos stories. En una de ellas se ve una publicación de Las Estrellas de Televisa cuyo titular es “Verónica Castro niega boda con Yolanda Andrade: 'No voy a ser lesbiana, no en esta vida'"; junto a la imagen, puso una cara de preocupación y se oye la canción “Rosa Salvaje”.

Madrastra de Cristian Castro

Los dimes y diretes se trasladaron a la televisión. Andrade dijo en el programa de Javier Poza: “en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina, estábamos en ese momento de amor divino”.

Mientras que en Venga la alegría, de la periodista Flor Rubio, Castro señaló: “Yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos cómo me voy a casar con Yolanda. Una cosa es que hagas bromas y te cases también en broma. La verdad es que a mí me avisó Yolanda hace ya muchos años que se casaba y se iba a Europa a casarse, lo que pasa es que yo no voy a decir con quién me dijo y lo tengo así en Whatsapp pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”.

Pero Andrade hasta dijo que fue madrastra de los hijos de Verónica Castro, por lo que la güera ripostó: “no sé cómo se atreve a decir que fue padre de mis hijos, además, en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana, no en esta vida, tampoco entiendo por qué está haciendo esto… La verdad, ya para mi edad, siendo una señora de casi 70 años es una gran falta de respeto”.