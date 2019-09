Adriana Paniagua se casa en Miami

La ex Miss Nicaragua Adriana Paniagua contrajo matrimonio este viernes en Miami, Estados Unidos.

La boda se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Miami.

En videos compartidos en las redes sociales se puede observar a Adriana Paniagua minutos antes de dar el “sí acepto”. Miss Nicaragua 2018 compartió todos los preparativos de su boda a través de las redes sociales, con varias sesiones de fotografías, donde ambos lucen muy enamorados.

La ex reina de belleza también compartió varias fotografías en las que aparece con dos vestidos de novia y con su pareja antes de contraer matrimonio.

“Les quiero agradecer mucho por todo el cariño, estos días han sido maravillosos. Siempre presente en mi corazón Nicaragua, mi azul y blanco”, dijo la reina de belleza, horas antes de entrar al altar. En un video compartido en sus redes sociales una noche antes de la boda Adriana Paniagua confesó que ella soñaba con casarse en la basílica de El viejo en Chinandega, sin embargo no pudo hacer su sueño realidad debido a que asegura que no se siente segura para regresar a Nicaragua por las condiciones en las que se encuentra el país.

“Estoy a pocas horas de casarme, triste porque no voy a cumplir mi sueño de casarme en basílica de El viejo pero como siempre quise, pero siempre está presente en mi corazón mi azul y blanco”, dijo Adriana Paniagua a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En las redes sociales además se compartieron videos minutos previos a la boda de la ex Miss Nicaragua, donde lucía un hermoso vestido blanco con muchos detalles brillantes.

Adriana Paniagua manifestó que elegir su vestido de novia no fue una tarea fácil, pero su mamá y hermana le ayudaron.

La propuesta de amor en los cielos

El ahora esposo de Paniagua, le propuso matrimonio en un globo aerostático, pocos días después de que la reina de belleza participara en Miss Universo 2018, realizado en Tailandia.

“Quiero compartir esta noticia con ustedes. Felices por siempre… pasaré el resto de mis días con mi mejor amigo, el que me perdona, me entiende, me inspira y siempre está apoyándome”, escribió en ese momento Paniagua en su cuenta oficial de Instagram.

Adriana es una de las reinas pinoleras más seguida en las redes sociales y a pesar de no clasificar en Miss Universo se ganó el cariño de muchos nicaragüenses.