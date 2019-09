¿Qué ha logrado el movimiento Metoo en la industria del cine?

El movimiento #Metoo ha mejorado la consideración de las mujeres en el mundo del cine, pero aún queda mucho por hacer, estimaron actrices presentes en el Festival de Cine Americano de Deauville, en el noroeste de Francia.

"Las cosas están cambiando en términos de desigualdad salarial. Recientemente me han pagado bien por primera vez en mi carrera. Estoy muy agradecida a las mujeres que lideraron esta revolución porque cuando se nos paga menos que a los hombres esto tiene enormes consecuencias para la autoestima", señaló la actriz angloestadounidense Sienna Miller, de 37 años, entrevistada durante el festival.

"Cuando Gillian Anderson descubre que le pagan la mitad que a David Duchovny (los dos actores de la serie 'Expediente X'), lo dice y obtiene el mismo salario. Nunca antes se había visto", dijo Geena Davis, de 63 años, actiz en "Thelma y Louise".

La actriz estadounidense fundó en 2004 el "Institute of Gender in Media", que elabora estadísticas sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. "Mis compañeras y yo aprendimos a no quejarnos, ni siquiera en caso de acoso sexual. Hay muy pocos papeles para las mujeres y siempre podían reemplazarnos o encontrar a alguien más barato", añadió Geena Davis.

La actriz presentó en Deauville "Todo puede cambiar", el documental que produjo sobre la base de los trabajos de su instituto.

Según algunos testimonios, las mujeres cada vez son más numerosas detrás de la cámara y actualmente hay muchas más mujeres en las listas de directoras de películas en Hollywood. "Lo que ocurre ahora es que resulta vergonzoso no contratar a mujeres", explicó Sienna Miller, entrevistada por la AFP.

"No sé si habría podido dirigir esta película hace cuatro años, simplemente porque las directoras no tenían tantas posibilidades como hoy", agregó Danielle Lessovitz, en Deauville con su primera película "Port Authority", una historia de amor entre un joven recién llegado a Nueva York y una joven transexual.

Pero Geena Davis no comparte este punto de vista. "Hay que mirar las cifras publicadas cada año sobre el número de mujeres directoras y verán que están en declive desde hace un año" en Estados Unidos, "pese a que las mujeres son tan numerosas como los hombres en las escuelas de cine", afirmó.

Para Sienna Miller, #Metoo es "un primer paso hacia un cambio real", pero sigue habiendo "un largo camino por recorrer para todos y en todos los gremios".

"Cuando la gente habla de esto en Hollywood es un poco ridículo porque formamos parte de las personas más afortunadas del mundo. Pero hay que empezar en algún lugar y las mujeres del cine tienen una plataforma para hablar públicamente", explicó la actriz.

Miller presentaba en Deauville (fuera de competición) el muy destacado "American Women", donde interpreta el papel de una joven cajera de supermercado cuya hija desaparece.

"Creo que los hombres están realmente asustados, especialmente en esta industria del cine. No quieren meter la pata", destacó Miller.