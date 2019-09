Bruce Springsteen dirige "Western Stars"

La película de Bruce Springsteen "Western Stars" fue estrenada en el Festival de Cine de Toronto y el propio cantante la describió como una "continuación de las historias" que ha contado a lo largo de su carrera.

En ella, Springsteen interpreta canciones de su más reciente álbum del mismo título. La película incluye imágenes de sus primeros años y tomas del paisaje del oeste americano que él dice le sirvieron de inspiración.

Conocido popularmente como "The Boss", Springsteen también narra varias partes de la película.

A lo largo de su carrera, el artista nacido en Nueva Jersey ha tratado la experiencia de la clase trabajadora estadounidense en los temas de su música.

Co-dirigida por Thom Zimny, “Western Stars” se estrenará en Estados Unidos el 25 de octubre.

Eddie Money

La estrella de rock Eddie Money, cuyos éxitos incluyen "Two Tickets to Paradise" y "Baby Hold On", de finales de los 70 y principios de los 80, murió en Los Ángeles el viernes a los 70 años, informó su familia.

Recientemente, Money reveló en su serie de televisión "Real Money" que sufría cáncer de esófago. Los episodios restantes del programa, en su segunda temporada en AXS TV, tratan sobre la enfermedad.

En un episodio que fue grabado en agosto y transmitido hace una semana Money dijo "pensé que solo iba a hacerme un chequeo, y el médico me dijo que tenía cáncer".

Edward Joseph Mahoney nació el 21 de marzo de 1949, en Brooklyn, según su sitio web. En 1968 se mudó a Berkeley, California, donde comenzó a actuar en clubes locales.

Después de cambiar su nombre a Eddie Money en 1976, conoció al promotor de rock Bill Graham, quien ayudó a las carreras de Grateful Dead, Jefferson Airplane y otros. Graham fue su mentor y gerente.

Su álbum debut "Eddie Money" salió en 1977 con los éxitos "Two Tickets to Paradise" y "Baby Hold On". En total, vendió más de 28 millones de discos, según su sitio web. A Eddie Money le sobreviven su esposa y cuatro hijos.