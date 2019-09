Sale a la luz “drama” del hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes, el joven que en noviembre cumplirá 36 años, y que se ha ganado la vida como cantante en México sin llegar a tener el éxito y la fama de su padre, Camilo Sesto, de quien sí heredó el talento, está en el ojo del huracán porque se especula que tomará posesión de los bienes del artista español, luego de haber tenido una vida llena de privaciones y de mala relación con su progenitor.

Diversos portales han dedicado a Blanes sus páginas de farándula, entre ellos Diez minutos, ABC y Telemundo, para sacar a luz el hecho de que el heredero, según su madre, Lourdes Ornellas, sufre alcoholismo y desórdenes psicológicos producto de la mala relación con su padre.

“Mi hijo tiene muchos problemas psicológicos. No es solamente que beba alcohol. Es que se pone en un peligro terrible… Mi hijo está dañado emocionalmente en todos los sentidos. Ha visto muchas cosas vergonzosas cuando era pequeño en casa de su padre”, señaló Ornelas en una entrevista que concedió vía telefónica en agosto de 2018 a Diez Minutos.

Al increparle qué tipo de cosas vergonzosas había visto su hijo, respondió: “por ejemplo, a Camilo vestido de mujer, parado en la puerta de mi habitación…”.

Entre otras cosas, en ese momento filtró que cuando su hijo se fue a vivir a Madrid, ni su padre ni la gente que trabajaba con él le dieron un trato digno y lo hacían dormir en la caseta del jardín.

Hijo único y aborto

Según una nota publicada en ABC, en agosto de 2019, la mexicana Ornellas tenía 26 años cuando dio a luz a Camilo Jr., y revelan que ella era fan del cantante.

“Le había conocido a los 17 años. Yo era fan de Camilo. Entonces yo era una chica divertida. Ahora estoy amargada por todo lo que está pasando. Camilo se fijó en mí y me invitó a España. Me llevaba a cenar a los mejores restaurantes, íbamos a bailar… No éramos novios, porque él aunque te quiera, nunca te lo dice. La historia de que yo me quedé embarazada para 'pillarle', no es así. Empezando porque Camilo me lleva once años y me da veinte vueltas. Yo nunca he estado con Camilo por dinero”, reveló Ornelas a Diez Minutos el 26 de agosto de 218, aunque se publicó un año después.

Mientras que en febrero de 2019, Ornelas dijo en 'Sálvame Deluxe' que antes de tener a su hijo ya había quedado embarazada de Camilo pero abortó porque él se lo pidió.

ABC refiere que Ornelas declaró que “la mala relación del cantante con Camilo Jr derivó en una serie de depresiones en la adolescencia que le llevaron en varias ocasiones a intentar quitarse la vida”.

Según el mismo portal, pocas era las ocasiones en las que padre e hijo se encontraban y cuando eso ocurría Camilo Jr no era bien recibido en casa del artista, “pues la última vez que estuvo tuvo que dormir en la caseta del jardín, según reveló su madre a la revista Lecturas: ‘Ha estado en Madrid para ver a su padre y no pudo verle por órdenes de este señor, no podía entrar en la casa’».

Camilo Jr. habla bien de su padre

Al conocer la noticia de la muerte de su padre, el 8 de septiembre de 2019, Camilo Blanes buscó la manera de viajar a España, pero no encontró apoyo en la gente cercana al cantante, así lo hizo saber en su cuenta de Facebook: “Nunca recibí el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de mi padre, para poder llegar a Madrid a darle el último adiós". También trascendió que la periodista española Lydia Lozano.

Pero al margen de lo que su madre ha dicho, el cantante en sus redes solo expresa cariño, respeto y admiración para Sesto.

Prueba de ello es la más reciente publicación que el joven hizo en sus redes sociales, donde celebró el que sería el cumpleaños 73 del cantante con este mensaje: "FELIZ CUMPLEAÑOS PAPÁ. Te felicito aunque no pueda hacerlo en persona, pero sí en el espíritu que compartimos... Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinito y aun así... no le hace justicia. Te lo digo con el corazón en la mano. Sé que me puedes ver, escuchar y sigues conmigo y seguirás siempre... Un padre como tú no se olvida jamás… Ni en vida... ni en lo que viene después... Tú eres todo en mí y yo soy un reflejo de ti POR SIEMPRE…”.

El testamento oficial de Sesto no se ha dado a conocer, pero todo apunta a que Blanes sería el heredero en medio de la polémica de si el cantante fue o no un buen padre.