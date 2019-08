Paul McCartney fue intervenido quirúrgicamente

El ex miembro de los míticos Beatles, Paul McCartney, se sometió a una intervención en una arteria coronaria que se desarrolló sin problemas, publicó el tabloide británico The Sun.



El cantante, de 65 años, sufrió una angioplástica coronaria, es decir, una intervención para abrir una arteria obstruida, explicó The Sun, sin precisar cuándo se llevó a cabo la operación.



“Paul se lamentaba de que se sentía mal”, dijo una fuente sin identificar al diario.



“Se le realizaron pruebas y se tomó la decisión de operarlo. La intervención se realizó en un hospital privado de Londres. Fue verdaderamente una operación de rutina, aunque tocar el corazón sea siempre algo serio”, añadió la misma fuente. McCartney se recuperó sin problemas, como prueba su actuación junto con la cantante australiana Kylie Minogue en el programa especial de fin de año del segundo canal de la televisión británica.



“Afortunadamente, Paul está en muy buena forma”, declaró a The Sun un amigo del cantante.



“Practica regularmente ejercicio físico; come sano y no tiene kilos de más. Siempre tuvo una salud excepcional, lo que es notable si se piensa en el estilo de vida del rockero que fue en el pasado”, agregó ese amigo tampoco identificado.



McCartney está divorciándose de Heather Mills, su segunda mujer, con la que tiene una niña de cuatro años. La pareja negocia su divorcio desde mayo pasado, bajo el ávido interés de la prensa sensacionalista popular.