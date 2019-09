Yolanda Andrade sostiene que se casó con Verónica Castro pero pide paz

La exactriz mexicana y presentadora de televisión Yolanda Andrade sostiene que tuvo una relación de pareja con Verónica Castro, pero le mandó un mensaje de paz a la actriz de 66 años.

En el espacio televisivo "¡Suelta la Sopa!", de México, Andrade declaró que a raíz de que salió a la luz la noticia de su supuesto matrimonio simbólico con Castro, ha aguantado insultos y hasta recibió amenazas de muerte.

Andrade dijo que se disculpaba si había ofendido a alguien con todo eso y aclaró que lo único que buscaba era hablar de una de las historias de amor más hermosas que ha vivido.

"Yo lo que quiero es paz", señaló, y prosiguió: "Me parece que ya no nos queda, no está bien, no está correcto como mujeres, se salió fuera de control, lo que en algún momento fue bonito se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso".

Obviamente el otro lado es Verónica Castro y a pesar de sonar conciliadora, Yolanda insistió en hablar de lo bonito que fue la supuesta relación que ambas tuvieron: "Para mí fue importante, para mí sí fue relevante, yo en ese momento sí estaba enamorada, y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, esa es su vida y parte de mi vida fue ella. No tiene nada de malo, no hicimos nada de malo".

Asimismo, Gustavo Infante, reconocido periodista en México y amigo de Andrade, confirmó en la televisión que las fotos de la sonada boda simbólica sí existen.

Infante se refirió al tema en su programa De primera Mano, DPM, en el cual Yolanda le pidió que pusiera unas declaraciones antiguas de Castro en las que le preguntaban si alguna vez había tenido algo que ver con una mujer.

"No me ha venido ninguna a pedir matrimonio, pero qué lindo sería ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay que me venga a pedir matrimonio. Bueno, hubo una que sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre porque… y además le dije que no", confesó Castro.

Falta conocer la reacción de la madre de Cristian Castro, quien a raíz de todo este escándalo anunció que se retiraba del espectáculo.