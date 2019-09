Chernobyl gana Emmy a mejor mini serie

Chernobyl" se llevó este domingo el Emmy a mejor miniserie, a la espera de ver si "Juego de Tronos" y "Veep", otros dos programas de HBO que se despiden de la televisión, se llevan los galardones a mejor drama y comedia.

"The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", dos series con fuertes personajes femeninos, se llevaron los primeros premios de comedia.

En la primera edición sin anfitrión en 16 años, aún queda la expectativa de la premiación en la categoría drama, donde "Game of Thrones" busca romper su récord de 12 estatuillas.

Los 10 integrantes nominados del elenco de esta fantasía épica y sangrienta sobre las familias de Poniente luchando por el Trono de Hierro fueron recibidos por el Microsoft Theater con una ovación.

"Creo que todos estamos de acuerdo en lo increíble que fue la última temporada para nosotros. No teníamos idea de cómo terminaría, quién traicionaría a quién y quién se quedaría con el premio final", dijo Sophie Turner, que interpretó a Sansa Stark.

GOT se llevó su primera estatuilla de la noche con el premio como actor de reparto para Peter Dinklage, por su papel del locuaz e inteligente Tyrion Lannister, y aparece como ganadora en las predicciones del sitio Gold Derby en las categorías de mejor serie dramática y dirección.

Esas tres estatuillas, sumadas a las 10 que ganó en las categorías técnicas el fin de semana pasado, le permitirían superar su propio récord de drama más premiado en una misma edición y además empataría a la miniserie "John Adams", que es hasta ahora el programa más galardonado de la historia, incluyendo todos los géneros.

"Sucia, pervertida y enfadada"

La británica Phoebe Waller-Bridge se llevó el premio a mejor guión de comedia y a mejor actriz de comedia, que Julia Louis-Dreyfus había ganado seis veces consecutiva y lo buscaba por última vez por su papel de Selina Meyer, la vicepresidenta malhablada convertida en presidenta en esta sátira política.

"Es realmente maravilloso saber que una mujer sucia, pervertida y enfadada puede llegar a los Emmys", dijo Waller-Bridge.

"The Marvelous Mrs. Maisel", sobre una ama de casa de los años 50 que termina convertida en comediante de stand-up, se llevó los dos primeros premios de la noche: actor y actriz de reparto para Tony Shalhoub y Alex Borstein, quien también ganó el año pasado.

"Quiero dedicar esto a la fuerza de una mujer, a (la creadora del show) Amy Sherman Palladino, a todas las mujeres del elenco y del equipo 'Maisel', a mi madre, a mi abuela, que son inmigrantes, sobrevivientes del Holocausto", dijo Borstein, después de disculparse irónicamente por no llevar ropa interior.

Bill Harder ganó como mejor actor de comedia por "Barry".

Ambos programas buscan el premio a mejor comedia, que se entrega hacia el final de la ceremonia, y en la que "Veep" --cuyo elenco también recibió una ovación al subir al escenario-- aspira sumar un cuarto trofeo, tras ganar en 2015, 2016 y 2017, antes de tomar un receso forzoso en 2018 cuando su estrella tuvo que tratarse por un cáncer de mama.

"Papá, te quiero" -

El joven dominicano-estadounidense Jharrel Jerome ganó como mejor actor de una miniserie por "When They See Us", la ardiente historia real de cinco chicos acusados erróneamente de violar a una corredora en Central Park de Netflix, que también se llevó un premio a mejor película de TV con "Black Mirror: Bandersnatch".

Al recibir el premio, el más joven entre los nominados, dijo en español: "Papá, te quiero".

"Chernobyl", sobre el desastre nuclear en la Unión Soviética en 1986, ganó además como mejor guión y dirección.

El mejor actor de reparto en miniserie fue para Ben Whishaw por "A Very English Scandal" y Patricia Arquette ganó por "The Act" y envió un emotivo mensaje tras la muerte de su hermana transexual Alexis.

"Estaré de luto hasta que cambiemos el mundo para que las personas 'trans' no sean perseguidas. Son seres humanos, démosle trabajo y deshagámonos de este sesgo que tenemos en todas partes".

Michelle Williams ganó como mejor actriz de miniserie por "Fosse Verdon".

"Gracias a FX y a los estudios por apoyarme y pagarme equitativamente", dijo en referencia a la lucha de muchas mujeres por conseguir paga igualitaria a los hombre