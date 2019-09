Hijo de Camilo Sesto suspende homenaje porque desea ver el testamento

Este lunes 23 de septiembre el ayuntamiento de Alcoy, la tierra que vio nacer a Camilo Sesto, instalaría una capilla ardiente a la que serían trasladadas las cenizas del cantante para rendirle homenaje, sin embargo, el acto fue cancelado porque Camilo Blanes, el hijo del artista, decidió que no habrá homenaje hasta que se conozca la última voluntad de su padre contenida en el testamento.

David Moneo es el abogado de Camilo Blanes y en un correo electrónico dirigido a las autoridades de Alcoy, según cita Telemundo, escribió: “Camilo Blanes desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento. Por lo tanto, hasta que se produzca dicha apertura, no puede autorizar el uso de sus cenizas. Una vez que se conozca esta última voluntad, mi cliente hará cuanto esté a su alcance para que se cumpla en sus términos".

Asimismo, el Diario de Alicante señaló que los actos de despedida se realizarían a propuesta del representante y albacea testamentario de Sesto, Cristóbal Huerto, quien eligió el día y hora para despedir al "hijo predilecto y medalla de oro de la Ciudad", para que los residentes tengan la oportunidad de despedirse, mostrar su cariño y respeto hacia el cantautor.

¿Puede quedar desheredado Camilo Blanes?

En España, según explican los expertos del blog Testamenta, las herencias se dividen en dos bloques. Por una parte está la legítima y por otra parte los bienes de libre disposición.

Los bienes de la legítima suman dos tercios de la herencia y deben quedar reservados a los herederos forzosos o legitimarios que son los hijos y descendientes. Si los anteriores no existen, sus padres o ascendientes.

En el caso de Camilo Sesto, su heredero forzoso es su hijo Camilo Blanes, a quien por ley le corresponden dos tercios de todo lo que haya dejado el cantante, si no lo nombró heredero universal y decidió repartir la tercera parte del caudal entre otros familiares, su administrador y su secretario, como se ha estado especulando.

Sin embargo, si en realidad la relación entre el cantante y su hijo fue pésima, como ha salido a la luz recientemente, no es improbable que Sesto haya optado por desheredarlo, una condición que puede darse en España si el hijo le negó alimentos y cuidados necesarios al padre o madre, si lo injurió, lo maltrató o atentó contra su vida. También se puede desheredar cuando el hijo tiene alguna condena judicial u obliga al padre a favorecerlo en el testamento.

El escenario no se ve fácil para Camilo Blanes, puesto que Cristóbal Huerto, en declaraciones concedidas a La Vanguardia, arremete contra él y su madre: "Cuando se abra el testamento se verá la verdad. Y las cuentas de sus sociedades están muy claras. He sido honesto y honrado. (...) De momento voy a enviar un burofax y ya tengo una demanda prácticamente terminada de redactar; una demanda que ya pensaba poner y que ahora he ampliado", ha afirmado.

De momento, las cenizas de Camilo Sesto las tiene Eduardo Guervos, quien fue su mánager. Según ha informado éste, por voluntad del cantante, se las entregarán a su familia después de que su pueblo lo despida