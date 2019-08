Woody Allen encandiló al público en Barcelona

El polifacético director de cine estadounidense Woody Allen, encandiló ayer al público de esta ciudad nororiental española, durante un concierto en el que actuó acompañado por su New Orleans Jazz Band.



Con su característico clarinete, Woody Allen hizo las delicias de las casi 2,000 personas que llenaron el coliseo operístico barcelonés del Liceo.



Allen salió al escenario sobre las 20.00 horas (19.00 GMT) vestido sobriamente con pantalones claros y un jersey negro que se quitó tras el primer tema, para quedarse en mangas de camisa.



En la primera canción del concierto, Allen, que tocaba en el centro del escenario, era el único músico iluminado, de modo que sus compañeros aparecían casi en blanco y negro. Tras la segunda canción, en la que todos los músicos, ya bajo la luz de los focos, tocaron un solo, a modo de presentación, el cineasta se dirigió al público para felicitar el Año Nuevo, les pidió que se relajaran y añadió, entre las risas del público: “Voy a intentar durante el tiempo que dure el concierto tocar lo mejor que pueda”.



En el escenario se encontraban el batería Rob García, el pianista Conal Fowlkes, el bajista Greg Cohen, y delante de ellos Woody Allen, el director musical y banjo Eddy Davis, el trompetista Simon Wettenhall, y el trombonista Jerry Zigmont.



Como en anteriores actuaciones de Allen y su banda, el público conectó rápidamente con los músicos, e incluso por momentos se podía sentir teletransportado a los escenarios neoyorquinos de la cinematografía del autor de “Annie Hall”.



Ofreció un jazz clásico, casi ancestral --el banjo es un instrumento casi desterrado del jazz actual--, nacido en la cuenca del Mississipí y en una ciudad, Nueva Orleans, a la que rinde homenaje, y no por casualidad, con el nombre de la banda.



Al final del concierto, que tuvo su concesión latina con el tema “Para Vigo me voy”, Allen se volvió a dirigir al público para decir: “Es un placer estar aquí y éste es mi homenaje particular a Barcelona, ciudad en la que toco por cuarta vez”.



Woody Allen también se presentará en las ciudades norteñas La Coruña (día 3, Teatro de la Ópera), y Santander (día 4, Palacio de Festivales).