César Torres y Ronald Hernández

El dúo integrado por el vocalista César Torres y el pianista Ronald Hernández se presentará este sábado cinco de enero en Ruta Maya, en lo que será su undécimo espectáculo desde que se constituyeron, en noviembre del año pasado.



Torres, que antes formó parte del Dúo RamCés, dijo a VARIEDADES que dentro del formato en el que está actuando canta una buena parte del repertorio que tuvo con el formato anterior, pero con la diferencia de que ahora los temas se escuchan como si fuera acompañado por una orquesta.



Esta “pequeña orquesta” es a través del piano, órgano y sintetizador Korg, modelo Cadillac, que tiene un precio de cuatro mil dólares y donde puede sacar el sonido de cualquier tipo de instrumento musical, dijo Torres.



Repertorio a la vista

Confirmó César que para esta presentación interpretará temas de Sangre, Sudor y Lágrimas (Blood, Sweat & Tear). Esta banda se fundó en Nueva York en 1967, llegando a convertirse en el principal icono del llamado Jazz Rock, fusionando rock, blues, pop y jazz, a través de arreglos complejos, concebidos para una sección rítmica clásica y una sección de instrumentos de viento, creando una peculiar forma de R&B y soul.



También interpretará “Over you”, la versión original de Gary Pucket & The Union Gap, Elton John, John Lennon con el tema “Mother”, Bob Marley, Barry Manilow, un cantante estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York. Es conocido por éxitos como I Write The Songs, Mandy y Copacabana (At The Copa). Además temas de Paul Anka, America, Billy Joel, entre otros.



En los tres set que harán César y Ronald habrá temas de Bee Gees, Eagles con “Hotel California”, y una gran cantidad de rolas, “un poco de lo que teníamos antes”. “Polvo en el viento” con toda la orquestación que le pondrá Ronald en la presentación. Sobre temas en español, por el momento César ha montado “Cuerpo sin alma” y “Ciudad Solitaria”.



Este dúo despuntó masivamente el año pasado en la presentación en el Estadio Nacional de la banda mexicana Maná.



El concierto iniciará a las nueve de la noche. La admisión tendrá un costo de 110 córdobas.