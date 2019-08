Britney Spears hospitalizada

Parecía que la buena acogida del primer álbum de Britney Spears en cuatro años, que en noviembre último llegó a situarse en el número dos de la lista de éxitos Billboard en EU, con cerca de 300,000 copias vendidas, sería el principio de la remontada hacia cierta estabilidad en su vida.



Pero poco le ha durado la tranquilidad al entorno de la diva, que para bien o para mal sigue siendo la persona que más atención acapara en EU, según la revista “People”: en la noche del 3 de enero la Policía intervino en una reyerta en su casa y envió a la cantante a un hospital, en ambulancia, debido a que parecía estar bajo la “influencia de alguna sustancia aún no identificada”.



La Policía fue informada de que Britney se negaba a entregar a sus dos hijos pequeños al empleado que su ex marido, el bailarín Kevin Federline, había enviado a la residencia de la cantante para recogerlos, informó el diario The Angeles Times.



Britney había recibido la visita de sus hijos en el marco de una orden judicial que otorga a Federline la custodia provisional de los dos pequeños, con un régimen restrictivo de visitas para Britney.



Los policías intentaron durante casi tres horas resolver la riña entre Britney y el escolta que había sido encargado por Federline de llevar a sus hijos a su casa.



Finalmente, y tras entregar a los niños, la cantante fue sacada de su casa en una camilla, metida en una ambulancia y llevada al hospital Cedars of Sinai, entre la expectación de numerosas cámaras de televisión y fotógrafos que se agolpaban a las puertas de la residencia.



Según el sitio web de famosos que publica Pérez Hilton, nombre de pluma de Mario Lavandeira, Federline acudió al hospital a las 00.20 de la madrugada y el padre de Britney, Jamie Spears, llegó una hora más tarde. Según Pérez Hilton, amigo de Paris Hilton y otros muchos famosos, Britney estará sometida a una “evaluación psiquiátrica” además de los análisis para determinar cuáles son las sustancias que haya podido ingerir.



Cita judicial

Horas antes de esta peripecia, Britney Spears se había sometido a las preguntas de los abogados de su ex marido en Los Ángeles, en una cita a la que llegó 90 minutos tarde y duró menos de quince minutos.



La cita de Spears con los abogados de Federline forma parte de la lucha judicial que mantienen la cantante y su ex marido por la custodia de sus hijos Jayden James y Sean Preston. El abogado Mark Vincent Kaplan explicó que la cita estaba prevista entre las 9:45 hora local (17:45 GMT) y las 11:45 hora local (19:45 GMT), pero duró 14 minutos.



La aparición de Spears era la primera tras varias suspensiones de citas anteriores.



Tras someterse a las preguntas de Kaplan y su equipo, la actriz se marchó sin hacer declaraciones ante la prensa.



A lo largo de sus declaraciones estaba previsto que la cantante respondiera ante los abogados a sus preguntas sobre su supuesto uso de drogas y alcohol y otras relacionadas con su destreza como madre.



Sin embargo, al ser interrogado sobre si había obtenido la información que buscaba, Kaplan respondió ante los periodistas: “¿En 14 minutos?”.



El ex marido de Britney tiene, de momento, la custodia de los hijos, y la cantante tiene derecho a visitarlos varias veces por semana pero bajo vigilancia.



Hilton y “K-Fed”



En la actitud de Britney Spears puede haber influido el hecho de que Paris Hilton y el ex marido de la cantante, Kevin Federline, fueran vistos en actitud cariñosa en una fiesta en Las Vegas.



El pasado fin de semana, Hilton y “K-Fed” coincidieron en una fiesta en el famoso local nocturno “LAX” en Las Vegas, ciudad a donde los dos se desplazaron para pasar el fin de año. De acuerdo con la revista “People”, un testigo vio cómo “K-Fed” visitó después a Hilton en la habitación de su hotel para continuar su fiesta en privado.



Al día siguiente también fueron vistos juntos, según las mismas fuentes.