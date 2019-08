Estrellas, ¡qué caprichosas!

Muchos astros de la gran pantalla y divos de la canción miden su poder mediático y de convocatoria, reafirman su caché, en definitiva, por medio de sus exigencias contractuales.



Es una especie de “no eres tanto si no pides mucho”. Y es que hay algunos caprichos que a fuerza de extravagantes parecen incluso indeseables.



JLO, muchos antojos

Parece que compiten entre sí para ver quién pide la mayor cantidad de excentricidades. Resulta incluso estresante. Las malas lenguas aseguran que el rey del pop, Michael Jackson, en su gira por el país de la pampa, pidió una determinada máquina “flipper” para jugar, que hubo que rentar a una prestigiosa multinacional de videojuegos y trasladar hasta la ya de por sí fantástica suite del hotel donde se hospedaba. Por lo visto al cantante se le había antojado, asegurando que anularía el concierto en la cancha del River si no conseguía su anhelado flipper.



Pero el famoso excéntrico no se queda solo en esto de pedir, y es que a los ricos y famosos parece que les ha hecho la boca un fraile y no aprendieron bien de chiquitos aquello de “pedir es de mala educación”, más bien parecen adeptos del “el que no llora no mama”.



Es el caso de la poseedora del trasero más deseado, admirado y caro de Hollywod y su enamorado esposo, JLo y Marc Anthony, quienes en su viaje a la ciudad colombiana de Bogotá exigieron como parte indispensable del contrato que les cerraran un centro comercial para ir de shopping sin el agobio de la gente, sin sentirse observados por las hordas de fans que les persiguen a todos lados.



No contentos con dicho privilegio, pidieron ser alojados en una mansión alejada del núcleo metropolitano, lejos del ruido y con los seguros pertinentes para prevenir incidentes con sus admiradores, que no lo serían tanto si conociesen el rechazo que provocan en sus ídolos.



Su envidiada tripita vale una fortuna. Según se levanta, la López frota su anatomía con la crema La Mer, que vale 1,200 dólares un tarrito de 16 onzas (poco más grande que una lata de refresco).



Y a pesar de que ella sigue siendo una chica latina del Bronx, andar no es lo suyo si no paga a un “personal trainer” para que la obligue. En la ciudad del Big Ben contrató un convoy de siete limusinas para que la llevaran a almorzar ¡a dos cuadras del hotel!

Paulina hace honor a su apodo

Otra latina muy en boga por su reciente matrimonio con el español Colate, es Paulina Rubio, que se hace con la medalla de oro en cuestión de caprichos, y es que por algo la llaman la “Chica de oro”.



En ella todo es exclusividad y lujo. En Perú aún recuerdan su estadía por lo increíblemente pesada que se puso la vocalista, y es que su “Wish list” parecía el cuento de nunca acabar: que si un camerino de 40 metros cuadrados, agua mineral en tres temperaturas distintas, sushi del mejor catering de Miami, vitaminas azucaradas y toallas blancas perfumadas. Cuando llegó a la sesión de fotos, miró todo y no tocó absolutamente nada. Esto si es una diva.



También le gusta ir de compras. Le encantan los zapatos mexicanos y le gusta comprar por Internet. La cibernética beldad, según dicen los rumores, llegó a gastar 3,000 dólares en cuatro pares de botas.



Pero Pau no es egoísta e igual que se cuida a ella, le gusta mimar a sus seres más queridos. Miranda, su perrita de la que no se separa, es una renombrada gourmet y la artista pide bandejas de queso francés para su cachorro.



Excentricidades de los cantantes

La reina de los “locos bajitos”, Xuxa, viaja a todos lados con su cocinero personal. Alejandro Sanz, que presume de ser humilde, tampoco se libra de pedir, ya que no entra a un camerino sin que tenga grandes cantidades de cerveza.



Madonna, por su parte, pide, entre otras muchas cosas, agua mineral francesa. Y Mariah Carey usa el líquido francés para bañarse ella y su mascota. Además, pide que le coloquen una tapa nueva al inodoro y las sábanas de hilo que envía al hotel deben estar ya en la cama cuando ella llega. Leer para creer.



En cuanto a las estrellas del celuloide, no se quedan atrás, también ellos necesitan ciertas diferencias para sentirse a gusto. Ben Affleck adora el juego, en concreto el black jack. Aunque parezca increíble, no es en el juego donde se deja su fortuna, sino que éste le financia sus pequeños caprichos: enormes cantidades monetarias gastadas en ropa de marca. Se rumorea que llegó a gastarse hasta 18,000 dólares en trajes de Gucci y Dolce & gabbana, sus diseñadores predilectos.



Sus facturas no se quedaron ahí, a su esposa, Jennifer Garder, la agasaja en igual medida, aunque nunca se vio su cuenta tan dañada como cuando mantenía una relación sentimental con Jennifer López a la que compró: un Rolls-Royce Phantom, que cuesta la friolera de 350 mil dólares, un Ferrari de 230 mil dólares, un anillo de diamante rosado de 1.2 millones de dólares y un inodoro con incrustaciones de rubíes, zafiros, perlas y diamantes. Escatológicamente enternecedor, caro y de mal gusto.



Pero si creían que los lujos ridículos eran propiedad exclusiva de los frívolos actores y cantantes, se equivocan, renombradas personalidades del mundo de las finanzas y la política se conforman a golpe de chequera con lujos tan excéntricos como innecesarios.



Coleccionar es mi hobby

A Bill Gates, considerado el hombre más y rico y poderoso de la tierra por la revista Forbes, también le va la buena vida. Aunque en su caso está más justificado por las cuantiosas sumas de dinero que dona a los desfavorecidos. Tiene incluso una fundación habilitada al efecto.



No obstante, y sin que sirva de eximente, Gates es un ávido coleccionista. El magnate del software se compró su propio avión por 21 millones de dólares y además gastó 30.8 millones de dólares en uno de los manuscritos originales del polifacético artista italiano Leonardo Da Vinci.



Si la reina del pop, Madonna, ama el agua de denominación francesa, la princesa del pop, Britney Spears, es su digna sucesora en cuanto a “lujitos”, porque nunca viaja si no es en su jet privado y una tarde de shopping puede llevarse hasta 12 bolsos, tasados en unos 200,000 dólares, y todo esto en tan sólo 15 minutos, no sabemos qué podría llegar a gastarse en un día entero por las tiendas de Beverly Hills.



Tras el éxito televisivo de Friends, Matthew Perry, el más dicharachero de la pandilla de la caja tonta, ya no se preocupa por las facturas, y no le tiembla la mano al firmar un cheque cuando se trata de darse placer.



En un viaje a Londres para ser parte de la producción “Sexual Perversity”, el astro de la televisión americana decidió que no tenía suficiente espacio para estar cómodo. ¿La solución? Rentó tres penthouses en Londres que le costaron cinco mil dólares por noche, casi nueve veces más que lo que le estaban pagando los productores del show.



El cantante Luis Miguel es otro de los más exigentes. Cuando está dando conciertos pide cortinas negras en su estancia que impidan la filtración de la luz. En su camerino debe haber agua embotellada, bebidas energizantes, carnes frías, fruta, tequila, vodka y whisky, y siempre se hospeda en la suite presidencial donde, por supuesto, las toallas serán totalmente blancas.



Respecto a los olores también es exigente: velas con olor a vainilla, tumbona de masajes, bicicleta para mantenerse en forma y un chef exclusivo que le cocine comida turca y ensaladas exóticas… son otras de las exigencias de sus contratos.