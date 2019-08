Nuestros artistas en 2008

Este año nuestros artistas tienen muchos proyectos que tienen como objetivos centrales exaltar la belleza de nuestro país mediante la música y cumplir sueños que han sido anhelados.



Carlos Mejía Godoy renacerá en el mundo radiofónico, ya que Radio Corporación le dará la oportunidad de dirigir un programa en el que, según él, volverá a hacer una ventana en donde se asomará con plenitud y con transparencia el rostro de Nicaragua.



Según Mejía, este programa tendrá un espacio de 30 minutos y se transmitirá después de Pancho Madrigal, es decir, a las 5:30 de la mañana y a las 12:30 del medio día. “Vuelvo a abrir las compuertas sin distinción de razas, para que los nicaragüenses me ayuden a rescatar el folclor y la oralidad nicaragüense”, comentó el cantautor.



Se realizará una obra musical llamada “Mural sonoro a los héroes de septiembre” en honor al 150 aniversario de la guerra nacional, ya que Mejía considera que esta fecha pasó sin pena ni gloria, pues, según él, no hubo ni un solo espectáculo en donde se destacara el heroísmo del que estuvo rodeado el acontecimiento.



“Nunca es tarde para darle a nuestros héroes este reconocimiento. Hay poemas, reportajes, pero nunca se ha hecho una obra sólida integral”, dijo Godoy.



El lanzamiento de un disco internacional desde España, que se llamará “30 años de perjúmenes (aromas de libertad)”, será un homenaje que realizarán autores como José Luis Perales, Paloma San Basilio, Ángela Carrasco, Massiel, Elsa Basil, el grupo Consorcio, Luis Enrique “El príncipe de la salsa” y Luis Enrique Mejía. El disco estará acompañado de un libro con las historias de sus canciones, además de una crítica hecha por estos artistas.



Además, los 30 años de Quincho Barrilete se celebrarán en el Teatro Nacional Rubén Darío, y el evento contará con la participación del intérprete de dicha canción, Eduardo Guayo González.



La puesta en escena del desafío más grande de su vida será la musicalización de la obra de Ernesto Cardenal “Marilyn Monroe”. Será una combinación de música nicaragüense, sacra, pop, rock, entre otras, y se realizará este año.



Katia Cardenal hará una fundación

“Mariposas de alas rotas” se llamará el próximo disco de Katia Cardenal, el cual incluirá dos CD con canciones del 84 y del 86, y canciones actuales.



Katia irá a Costa Rica con Moisés Gadea en la guitarra, pues se desempeñará como solista y será parte del segundo encuentro de cantautoras de Centro América con Moca Disco. Igualmente con Moca Disco realizará un cancionero popular con 15 artistas y piensa hacer una gira nacional.



Los más pequeños de la casa también se deleitarán con la voz de Katia, pues hará un disco con canciones infantiles, que se llamará Entreveslandia, y conciertos didácticos para los niños en el Teatro Nacional. Cardenal cuenta que en Noruega ya habían sacado este mismo disco para el año de 1999.



La misa campesina original de Carlos Mejía será grabada en Granada por esta integrante del Dúo Guardabarranco con el apoyo de sus productores de Noruega y un coro de ese mismo país.



Entre sus proyectos, la cantautora quiere llevar a cabo una fundación, para ayudar a los artistas nicaragüenses, porque piensa que éstos no reciben ayuda del actual gobierno y ella se siente lista para ayudar al que lo necesita.



Cuenta que en conjunto con el AID realizará cinco conciertos gratuitos en contra de la corrupción. En estos conciertos regalarán discos a las personas que asistan.



Así mismo quiere solidificar su programa de radio que se trasmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio Universidad.



Juan Solórzano no se queda atrás

Juan Solórzano nos platicó un poco de lo que serán sus actividades en el primer semestre del año. Comentó de un CD de picardía nicaragüense, un proyecto que está haciendo con música nacional, mazurca, pop, música tradicional y la colaboración de varios artistas nacionales. También en abril saldrá el disco de sus temas como cantautor.



Este joven artista, dentro de sus proyecciones, tiene pensado hacer un disco más acústico en vivo de música latina, que saldrá posiblemente en ocho meses.



Moisés Gadea y su tercer disco

Moisés Gadea sacará su tercer disco que se titulará “Laberintos”, el cual lo lanzará Moka Discos. Al igual que el Dúo Guardabarranco, Moisés quiere conseguir patrocinio, para brindar conciertos gratis en las escuelas y universidades.