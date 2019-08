Britney Spears es dada de alta del hospital

La cantante pop estadounidense Britney Spears fue dada de alta el sábado de un hospital de Los Ángeles, donde fue internada el jueves en la noche bajo los efectos de una droga luego de negarse a entregar a sus dos hijos al guardaespaldas de su ex esposo Kevin Federline.



Spears, que perdió el viernes el derecho de visitas sobre los dos niños, abandonó el centro Cedars Sinai cuando las autoridades médicas determinaron que ya no suponía un peligro para sí misma, reportó el sitio web especializado en la farándula TMZ.com, citando fuentes no identificadas.



El sitio web del programa de televisión Entertainment Tonight informó que Spears se había ido del hospital por un túnel subterráneo, evitando así a la multitud de paparazzi que esperaban afuera del hospital.



TMZ y Entertainment Tonight reportaron que Spears abandonó el hospital después de una visita del terapeuta de la televisión. estadounidense Phil McGraw.



Un portavoz del Cedars Sinai declinó hacer comentarios al respecto aduciendo el respeto a las normas de confidencialidad del paciente.



El drama había comenzado la noche del jueves, cuando la cantante fue sacada en camilla de su casa para ser hospitalizada para evaluación, tras negarse a entregar a sus dos hijos --Sean Preston, de dos años, y Jayden James, de uno-- al guardaespaldas de Federline, incumpliendo así una orden judicial.



El viernes, el comisionado de la Corte Superior de Los Ángeles ordenó que los niños queden bajo la exclusiva custodia de Federline, suspendiendo temporalmente el derecho de visitas con que contaba la cantante. Spears, de 26 años, atraviesa una amarga batalla legal por la custodia de sus hijos con Federline, de quien se separó en 2006. La próxima audiencia para definir los términos de la tenencia de los pequeños quedó marcada para el 14 de enero.