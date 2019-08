En apoyo a los guionistas Candidatos no recogerán premios en Globos de Oro

El Sindicato de Actores de cine y de televisión de EU afirmó ayer que “parece haber un acuerdo unánime” de que los candidatos a los premios Globos de Oro no cruzarán los piquetes de los guionistas para recoger el prestigioso galardón.



El sindicato había hecho un llamamiento a las celebridades para que boicoteen la ceremonia del próximo 13 de enero en apoyo a los guionistas de cine y televisión, en huelga desde el 5 de noviembre.



Un total de 72 actores se encuentran entre los candidatos a los Globos de Oro.



El Sindicato de Actores había dicho previamente que era una decisión personal de cada actor si quería acudir o no a la ceremonia, pero ahora parece que hay un amplio consenso entre los candidatos de boicotear los Globos de Oro.



En un comunicado, el presidente del sindicato, Alan Rosenberg, afirma que “parece haber un acuerdo unánime entre los actores (los candidatos) de no cruzar los piquetes que instalarán los guionistas de cine y televisión en la entrada del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se celebrará la ceremonia, para presentar o recoger los premios.